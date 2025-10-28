SKF cierra su fábrica después de más 100 años

La compañía sueca SKF anunció el cierre definitivo de su planta de producción de rodamientos ubicada en Tortuguitas , lo que implica el despido de 145 empleados. La decisión forma parte de un proceso de reorganización internacional que orienta la actividad hacia centros fabriles de mayor escala y tecnología.

El presidente de la Región Industrial de las Américas y Australia, Manish Bhatnagar, afirmó que la compañía evaluó distintas alternativas previas, aunque finalmente concluyó que ninguna garantizaba la sustentabilidad económica de la operación local. Según señaló, la medida apunta a preservar la competitividad global de la firma.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo bonaerense inició gestiones para asegurar que los trabajadores afectados reciban la indeminización correspondiente y, en lo posible, mejorar los montos previstos en la legislación vigente.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, manifestó su rechazo al cierre y advirtió que la pérdida de capacidad industrial se da en paralelo a un aumento de las importaciones . Para el gremio, la salida de SKF constituye un retroceso significativo para la estructura productiva nacional.

Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), su titular Elio Del Re había alertado meses atrás sobre el declive del sector manufacturero, con caídas de producción y una mayor presencia de bienes importados en el mercado local. Los últimos indicadores sectoriales muestran el nivel más bajo de utilización de la capacidad instalada desde 2020, con impactos más severos en Buenos Aires y Córdoba.

La filial argentina de SKF abastecía a diversas ramas industriales, como la automotriz, la aeroespacial, la generación de energías renovables, la industria naval, así como sectores vinculados a la fabricación de equipos electrónicos y semiconductores.

Trabajadores de la planta expresaron su malestar por la forma en que se enteraron de la decisión, denunciando que la comunicación no se realizó por canales formales internos. Además remarcaron que la firma presenta resultados económicos positivos a nivel mundial, lo que, desde su perspectiva, contradice cualquier argumento de inviabilidad local. Los operarios destacaron la necesidad de organizarse para defender los puestos de trabajo y evitar que el cierre se concrete sin resistencias.

SKF opera en Argentina desde 1917 y ha desarrollado históricamente productos como rodamientos, sistemas de lubricación y obturaciones para una extensa red de clientes industriales. El cierre de su fábrica en Tortuguitas representa el fin de más de un siglo de actividad productiva de la multinacional en el país.