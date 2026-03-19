San Jorge empieza una etapa clave: factibilidad y financiamiento para la primera mina de cobre del país

El proyecto minero San Jorge , impulsado por PSJ Cobre Mendocino , dio un nuevo paso en su desarrollo con el inicio de una campaña de perforaciones “in-fill” en la zona de Uspallata, como parte de los estudios técnicos previos a la construcción. Los trabajos servirán para precisar información sobre el yacimiento, perfeccionar el plan de la mina y avanzar en la factibilidad. Incluso pueden ajustarse los datos de las reservas de cobre.

La empresa avanza así en el camino ya trazado para tener la factibilidad antes de fin de año y también concretar el financiamiento para la construcción de la mina. La empresa tiene garantizados los recursos para las primeras etapas y, aseguran, tienen buenas señales para el futuro. El proyecto tiene un presupuesto estimado de 630 millones de dólares y es considerado chico. Por las ventajas logísticas que tiene podría convertirse en la primera mina de cobre de la nueva era de esa industria en Argentina.

El CEO de la compañía, Fabián Gregorio , explicó en MDZ Radio que se trata de una instancia clave dentro del proceso de factibilidad.

“Es una etapa técnica necesaria que atraviesan todos los proyectos. Son estudios técnicos que se hacen para actualizar y precisar cierta información geológica que ya la tenía el proyecto, pero se incorporan nuevos datos que completan los requisitos para cumplir con estándares internacionales necesarios para pasar a próximas fases”.

Gregorio precisó que “es una etapa preliminar y es un pequeño paso más en la concreción de la mina”, y remarcó que estas tareas “se hacen antes de la etapa de la construcción y operación” del proyecto San Jorge.

Sobre el alcance de la campaña, indicó que “va a durar aproximadamente entre 3 a 5 meses” y aclaró que “no es una campaña de exploración. Es una campaña de seleccionamiento técnico”. Además, subrayó que “no significa que estemos iniciando la construcción de la mina en sí misma. Es una etapa para ello”.

Proyecto San Jorge 4 San Jorge es un proyecto para explotar un yacimiento de cobre en Uspallata. PSJ Cobre Mendocino

En cuanto al empleo, detalló que “son 40 personas que trabajan directamente en campo”, a las que se suman otros equipos técnicos y consultoras, lo que llevará a que “durante el año van a haber trabajando en campo unas 300 personas afectadas a toda la tarea de esta etapa del proyecto”.

Financiamiento y proyección del proyecto

El CEO sostuvo que el proyecto avanza en paralelo con el cierre de su financiamiento. “El financiamiento claramente es de naturaleza internacional, como la mayoría de los proyectos. Es un proyecto de 630 millones de dólares”, afirmó, y explicó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) “es una herramienta más, no sé si necesaria, pero sí realmente valiosa”.

En ese marco, indicó que “el financiamiento sale enteramente de una, podría salir de una entidad financiera en particular”, con la posibilidad de que “pueda cubrir hasta el 100% del proyecto”.

Respecto de los plazos, Gregorio señaló: “Tenemos un horizonte para fin del 2026, particularmente diciembre, enero, estar listos para dar inicio a las obras”, aunque aclaró que dependerá del desarrollo de las etapas en curso.

En términos de empleo futuro, anticipó que “durante la etapa de construcción van a ser más de 6.000 personas afectadas durante dos años hasta que pongamos en pie la mina”, mientras que en operación “van a ser alrededor de 600, 700 personas directas” y “unas 1.800 personas afectadas en forma indirecta en todo el cinturón que afecta a la mina y que van a estar proveyendo bienes y servicios”.

Finalmente, sostuvo que el proyecto “va a tener un factor de incidencia local seguramente, y va a impactar seguramente positivamente en su matriz económica”.