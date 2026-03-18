El proyecto minero San Jorge se pone en marcha con el inicio de las perforaciones

La empresa PSJ Cobre Mendocino anunció un paso clave en la puesta en marcha del proyecto de explotación minera en Uspallata. Se trata del inicio de una campaña de perforaciones “in-fill”, como parte de los estudios técnicos previos a la construcción del proyecto.

Resaltaron que estas tareas forman parte de los estudios técnicos necesarios para actualizar y precisar información geológica ya existente, incorporando nuevos datos que permitan completar los requisitos de los estándares internacionales aplicables a proyectos mineros antes de su etapa de construcción y operación.

Los trabajos serán realizados por ConoSur Drilling S.A., empresa especializada en servicios de perforación minera, utilizando equipos de perforación diamantina instalados en plataformas de trabajo temporales especialmente preparadas para este tipo de operaciones.

Durante la campaña se estima que entre 30 y 40 personas trabajarán directamente en campo, incluyendo perforistas, ayudantes de perforación, geólogos, asistentes de geología, técnicos de higiene y seguridad, personal médico, choferes y personal de logística.

Desde la empresa remarcaron que se priorizará la participación de trabajadores de Uspallata, especialmente en tareas de apoyo técnico y operativo. Asimismo, prevén que cerca del 90% del personal que participará de la campaña sea de la provincia de Mendoza.

Proyecto San Jorge. PSJ Cobre Mendocino La ley avala la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge Gentileza PSJ Cobre Mendocino

Arrancan las perforaciones

La campaña de perforaciones “in fill” consiste en la realización de sondeos geológicos mediante perforación diamantina, una técnica ampliamente utilizada en la industria minera que permite recuperar cilindros continuos de roca —denominados testigos— para su análisis en laboratorio. A partir de estas muestras, los especialistas pueden estudiar con precisión la composición mineralógica del yacimiento, la estructura de las rocas, la presencia de fracturas y otros parámetros relevantes para la ingeniería del proyecto.

La campaña prevista contempla 28 perforaciones con un aproximado de 12.000 metros de perforación en total. Tiene una duración aproximada de tres a cinco meses, dependiendo de las condiciones del terreno, el clima y las recomendaciones técnicas del equipo geológico.

Estas tareas forman parte de los procesos técnicos habituales en el desarrollo de proyectos mineros y no implican el inicio inmediato de la construcción de la mina, sino la incorporación de nueva información que permite seguir perfeccionando el diseño del proyecto con base en datos científicos y estándares internacionales.

El Gobierno celebró los nuevos puestos de trabajo

La novedad fue celebrada por la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, quien afirmó que se trata de una “gran noticia que demuestra lo que la actividad minera puede generar en toda la cadena de valor”.

“En un contexto donde el empleo privado está golpeado, PSJ Cobre Mendocino producirá cerca de 40 puestos de trabajo, en una etapa incipiente del proyecto.

Asimismo, la funcionaria provincial indicó que “lejos está de los 3.900 puestos, entre directos e indirectos, que generará en la etapa pico de construcción de la mina. Pero es una clara muestra de que el objetivo de seguir ampliando la matriz productiva de la provincia está cerca y comienza a mostrar resultados”.