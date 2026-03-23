Rocca evitó lanzar críticas al Gobierno y habló de chances de inversión en la Argentina

Mientras recibe ataques del presidente Javier Milei, el CEO de Grupo Techint , Paolo Rocca, participó este lunes de un panel en la mayor conferencia de energía mundial, en Houston, donde explicó la estrategia del holding y se refirió a la “volatilidad” global y a las oportunidades de inversión en la Argentina a largo plazo.

Rocca explicó que “el enfoque que adoptamos implica, en primer lugar, intentar identificar aquellas áreas donde existe una clara perspectiva a largo plazo que justifique la inversión”.

Afirmó que, ante la fragmentación y los conflictos globales, existen oportunidades en la producción de petróleo y energía en Argentina, y que por eso están enfocando inversiones en ese país, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Hizo estas declaraciones durante su presentación en la CERAWeek, en el panel “Estrategia energética global: convergencia y competencia”, junto a Matt Renner (presidente de Google Cloud) y Luis Cabra (director ejecutivo adjunto de Repsol), con la moderación de Atul Arya (vicepresidente senior de S&P Global Energy).

Rocca señaló que, en el sector de servicios, hay que prestar especial atención a la fragmentación del escenario mundial. Puso como ejemplo que el precio del gas en Europa es muy distinto al de Estados Unidos o Argentina, y sostuvo que es necesario ampliar la capacidad operativa para garantizar una cadena de suministro sólida y ofrecer alternativas de producción para el sector energético.

Explicó además que esto puede implicar, en ocasiones, duplicar las inversiones en distintos escenarios geográficos para asegurar la prestación del servicio. Según Rocca, dicha duplicación resulta crucial ante interrupciones en rutas comerciales u otros eventos disruptivos, porque la volatilidad de los precios en los distintos mercados es una constante y exige un sistema de cadena de suministro robusto.

“En definitiva, considero que esta estrategia es una necesidad imperiosa, de vital importancia, y constituye un aspecto fundamental que nuestra compañía tiene muy presente”, añadió Rocca.

A sala llena lo escuchaban, entre otros, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y varios ejecutivos argentinos, como los de Tecpetrol y Pérez Companc.

El CEO de Techint subrayó que la relación comercial entre Canadá, México y Estados Unidos, a través del acuerdo USMCA, enfrenta actualmente obstáculos debido a las tarifas de las secciones 202 y 108, lo que genera incertidumbre y suma presión sobre las estrategias empresariales.

Al mismo tiempo, el conflicto en Medio Oriente, que escaló desde junio, añadió nuevos factores de inestabilidad. Según remarcó, “no es fácil establecer una estrategia sólida ante este escenario”.

Rocca explicó que la respuesta del grupo fue identificar sectores y geografías con fundamentos sólidos para la inversión a largo plazo.

“En la Argentina, el contexto mundial y los conflictos generan oportunidades en la producción de petróleo y GNL, y estamos invirtiendo allí”, precisó. Resaltó también que la fragmentación de los mercados hizo que el precio del gas sea completamente diferente en Europa, Estados Unidos y Argentina.

Para el ejecutivo, la clave es construir cadenas de suministro robustas y alternativas de producción capaces de resistir interrupciones, incluso en rutas estratégicas como Panamá, Molucas, Ormuz o Suez.

“Los cambios de precios y la necesidad de una cadena de suministro robusta exigen duplicar capacidades y apostar por múltiples escenarios”, afirmó.