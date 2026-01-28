Riesgo país en baja: la señal que puede destrabar inversiones en la Argentina

La economía atraviesa "un proceso de ajustes de hace tiempo” y comienza a ingresar en una etapa en la que “puede volver a colocarse en los mercados mundiales”, afirmó el economista Juan Luis Bour en MDZ Radio. Destacó la baja del riesgo país, que pasó de niveles “de mil, dos mil o tres mil puntos” a estar “cerca de los 500”.

Bour, jefe de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), explicó que "la posibilidad de colocar deuda sin poner colateral, se ubica cuando tenés un riesgo país en torno de 400 puntos o menos", por lo que consideró que "es probable que Argentina este año pueda salir a los mercados internacionales". Subrayó que "no es el tema que estés tomando deuda, sino que puedas refinanciar tus pagos", ya que hasta ahora el país "ha tenido que, cada vez que hay un vencimiento, pagar el capital y los intereses", algo que definió como "muy duro" frente a la alternativa de "renovar los vencimientos y a lo sumo pagar los intereses".

En relación con la estrategia oficial, el economista sostuvo que “el camino siempre es difícil” y requiere “mantener disciplina, tanto en lo fiscal como en lo monetario”, además de “acumular reservas”. Recordó que, pese a las compras recientes, “Argentina todavía tiene lo que se llama reservas negativas” y que el objetivo del Gobierno es “comprar, si es posible, algo más de 10.000 millones este año”. Según explicó, esto es viable por “una buena evolución comercial”, el crecimiento de las exportaciones y porque “la gente compra menos dólares y se mantiene más en pesos”, lo que permite “ir comprando reservas sin generar inflación”, aunque advirtió que “es un proceso complejo y difícil”.

Bour señaló que “la inflación sigue en un proceso a la baja” y que el Gobierno y el Banco Central están “muy focalizados en eso”, aunque reconoció que la economía “se recupera a un ritmo lento, muy desparejo”, con “dos, tres o cuatro sectores que crecen fuerte y el resto la está mirando de afuera”. En ese sentido, diferenció a la energía, la agricultura y sectores agroindustriales, que “van para arriba”, de otros como la construcción, que “está recuperando, pero desde niveles muy bajos”.

Impacto en el sector privado y los límites de la recuperación Sobre el impacto del riesgo país en el sector privado, indicó que “cuando el riesgo baja, da el espacio para que las empresas puedan colocar deuda a una tasa más baja” y remarcó que “eso ya pasó”, especialmente con empresas energéticas. “Argentina necesita muchas inversiones”, afirmó, y consideró que “una baja del riesgo es algo bueno”, aunque aclaró que el escenario también está influido por el contexto regional y global, con “una baja del riesgo en toda Latinoamérica” y “tipos de cambio mucho más calmados”.