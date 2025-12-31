Récord de demanda de dólares en 2025: turismo, importaciones y ahorro fueron las principales canillas de fuga

Este año estuvo marcado por una fuerte demanda de dólares que se colocó en niveles récord para atesoramiento, turismo y por importación. La flexibilización del cepo de mediados de abril, la apertura comercial y el dólar dentro de las bandas, que permitió que no se apreciara demasiado el tipo de cambio, fueron las principales variables que impulsaron el apetito de divisas.

Como suele ocurrir en la previa de las elecciones, parte del mercado buscó cobertura en dólares. La flexibilización del cepo desde mediados de abril destapó el apetito dolarizador de las personas, que compraron desde entonces US$23.902 millones en el mercado cambiario oficial, de acuerdo al informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" del Banco Central (BCRA).

Solo en septiembre el guarismo implicó US$5.080 millones, un salto del 110% frente a agosto y un récord para la compra de billetes en moneda norteamericana: fue el valor más alto al menos desde 2002.

El sector privado no financiero, en su mayoría individuos y familias, adquirieron en términos netos, es decir descontando las ventas efectuadas, alrededor de US$20.601 millones en 2025, lo que marca un récord histórico cuando aún resta computar el último mes del año.

Si a la compra de personas se le suman la adquisición de empresas y los giros a cuentas en el exterior, es decir, lo que se denomina formación de activos externos (FAE), el saldo neto por parte del sector privado fue negativo por más de US$ 24.495 millones.

Si a la compra de personas se le suman la adquisición de empresas y los giros a cuentas en el exterior, es decir, lo que se denomina formación de activos externos (FAE), el saldo neto por parte del sector privado fue negativo por más de US$ 28.000 millones.

Sólo en octubre implicó US$ 6.577 millones, el monto mensual más elevado desde la existencia del MULC, señalaron desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

dolares

Importaciones

La apertura comercial trajo bajo el brazo un boom de importaciones. En el acumulado a noviembre (último dato oficial) las importaciones de bienes alcanzaron US$70.235 millones, con un crecimiento interanual del 27%, el segundo mayor registro desde 2022.

"En perspectiva histórica, 2025 cerrará con volúmenes de importación récord, superando en 3,1% el máximo de 2017 y triplicando el promedio de la década de los 90", señaló un informe de Abeceb, que pone el eje del análisis en la irrupción de Shein y las importaciones que supone la industria automotriz.

contenedores exportaciones importaciones.jpg EFE

A su vez, desde Abeceb remarcaron que el dato clave de este año fue el "cambio en la composición de las importaciones, con un mayor protagonismo de bienes finales". Dentro del aluvión de compras al exterior, ese rubro se colocó en niveles récord: la importación de bienes de consumo acumularon entre enero y septiembre de 2025 unos US$8.376 millones, el valor más alto desde 2004, según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Servicios

La cuenta Servicios del Balance Cambiario del BCRA registró un déficit de US$559 millones en noviembre. Así, el saldo acumulado en lo que va del 2025 resulta negativo en US$10.207 millones. Sin contar diciembre, ya es el segundo récord histórico de la serie desde 2003 y a US$612 millones de igualar el máximo histórico de 2017.

Turismo

Debido al atraso cambiario, este año hubo un boom de viajes al exterior por turismo que, en estos contextos, se convierte en una de las principales vías de salida de divisas.

Según datos de la Estadística de Turismo Internacional (ETI) que publica el Indec, entre enero y noviembre salieron del país 11,19 millones de residentes, mientras que ingresaron 4,78 millones de turistas extranjeros. Así, en lo que va del año el resultado arroja un saldo neto negativo de 6,41 millones de personas, el más elevado de toda la serie para ese período. Evaluando los últimos seis meses en forma conjunta, el turismo internacional dejó un déficit de US$2.068,4 millones entre junio y noviembre.

Desde Ieral, Fundación Mediterránea, estiman que el año podría terminar entre US$11.000 y US$13.000 millones, y superaría el récord de 2017 con US$10.662 millones. El nivel actual ya supera los registros de 2015, 2016 y 2018.