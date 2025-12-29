El dólar blue sigue subiendo antes de fin de año: las cotizaciones

Mientras el Gobierno le insiste a los bancos privados que se adecúen a la Ley de Inocencia Fiscal y llama a los clientes del Banco Nación a llevar los dólares del colchón a dicha institución, el dólar sigue moviéndose en los últimos días del año. Las cotizaciones de este lunes.

El dólar oficial cerró hoy en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del último cierre. El oficial viene registrando movimientos nulos en las últimas semanas. Sin embargo, el dólar blue fue el que más subió.

Durante el último lunes del 2025, la divisa norteamericana oficial cotizó estable en el rango de $1.475 y $1.480. En el mercado informal, el tipo de cambio paralelo se ubica por encima de los $1.530.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, con una suba de 0,66% en la jornada.

El dólar oficial retomó el rumbo alcista y ya se ofrece a 1.480 pesos en el Banco Nación, la referencia del mercado.

El dólar mayorista se ubicó en $1.457, subió 0,5% y quedó a 68 pesos del techo cambiario (hoy en$1.525,58). A partir del 1° enero comenzarán a regir las nuevas bandas cambiarias anunciadas por el Banco Central, que se ajustarán por inflación.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,1% hasta $1.487,2, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,3% hasta los $1530,3.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$43.610 millones.