Presupuesto 2026: inflación, dólar y deuda, los puntos claves de la ley aprobada

El Presupuesto 2026 quedó aprobado en el Congreso y se convirtió en uno de los ejes del cierre del año legislativo. La norma fija las pautas económicas, financieras y fiscales para el próximo ejercicio y ratifica el rumbo macroeconómico que impulsa el Gobierno desde el inicio de su gestión en materia de inflación , dólar y equilibrio fiscal.

Con un articulado amplio, la llamada “ley de leyes” reafirma el equilibrio fiscal como principio central. El oficialismo sostuvo que no habrá déficit y que el resultado financiero será coherente con la estrategia de ordenamiento de las cuentas públicas, sin cambios respecto del texto que había salido de Diputados.

Desde el Ejecutivo insistieron en que la iniciativa no sufrió modificaciones durante su paso por el Senado y destacaron que la contención del gasto seguirá siendo una de las claves, incluso en un año atravesado por el calendario electoral.

En cuanto a las proyecciones macroeconómicas, el Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5% para 2026. La inflación anual estimada es del 10,1%, mientras que el tipo de cambio oficial se ubicaría en torno a los $1.423 hacia diciembre, por debajo de la cotización mayorista actual.

Uno de los capítulos más relevantes es el referido a la deuda pública. El texto habilita al Ministerio de Economía a realizar canjes, reestructuraciones y otras operaciones financieras con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos, sin incrementar el stock total. Aunque este punto fue cuestionado por la oposición, el oficialismo defendió la herramienta como habitual en presupuestos anteriores.

La ley también contempla mecanismos de reasignación de partidas dentro de límites específicos. Según el Gobierno, se trata de una redistribución interna de recursos ya aprobados, sin impacto en el gasto total. “El presupuesto está cerrado”, recalcaron durante el debate.

Subsidios y gasto social

En materia de subsidios, se mantiene el proceso de reducción y focalización, especialmente en energía y transporte, con el fin de concentrar la asistencia estatal en los sectores de menores ingresos. Las transferencias a las provincias seguirán los criterios automáticos vigentes, sin aumentos discrecionales.

El gasto social y previsional quedó incluido bajo las reglas fiscales actuales. Jubilaciones y pensiones se ajustarán conforme a la fórmula de movilidad, y desde el Ejecutivo aseguraron que las partidas sociales están garantizadas dentro del marco presupuestario.

Por último, el Presupuesto 2026 refuerza los mecanismos de seguimiento parlamentario, con informes periódicos sobre la ejecución del gasto y la evolución de los ingresos, en una señal que el oficialismo introdujo para brindar previsibilidad económica y fortalecer la confianza institucional.