El dólar subió en la rueda de este lunes: el oficial y el blue cerraron al alza en la penúltima rueda del año

El mercado se encamina a las últimas dos ruedas financieras del año. A cuánto operan las cotizaciones del dólar.

La carrera alcista del dólar parece no tener fin, y el blue ya cruzó la barrera psicológica de los 1.500 pesos.

El mercado se encamina a las últimas ruedas financieras del año, a la espera de la implementación de las modificaciones en el esquema cambiario, y se avancen en las reformas. En ese sentido, el dólar mostró avances en la jornada de este lunes 29 de diciembre y varias cotizaciones cerraron al alza en la penúltima rueda del año.

El viernes por la noche, el Senado terminó de aprobar el Presupuesto 2026, clave para las aspiraciones del Gobierno durante el año que viene.

En ese contexto, el dólar oficial minorista se vende a $1.480 en la pizarra del Banco Nación este lunes 29 de diciembre, lo que implica una suba de $5. Mientras que el mayorista subió hasta los $1.457.

Dólares paralelos En tanto, el dólar blue se negocia a $1.540, un incremento diario $10.