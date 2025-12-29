Los bonos y las acciones suben en Wall Street tras la aprobación del Presupuesto: qué pasa con el riesgo país

Los bonos suben luego de la aprobación del Presupuesto 2026. Sin embargo, el riesgo país se mantiene en 580 puntos básicos.

La city celebra la aprobación del Presupuesto 2026. El Merval abre la jornada con un avance del 1,7% y los bonos cotizan con subas generalizadas. Pero el riesgo país se mantiene en los 580 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera en verde en Nueva York, traccionada por el Global 2030 (+0,9%) y el Global 2046 (+0,9%). Mientras que los bonos bajo legislación local cotizan en las misma tónica, con alzas de hasta 1,6%, impulsados por el Global 2029.

Pero el mercado sigue de cerca la ingeniería financiera que efectuará el equipo económico para hacerle frente a los pagos de enero y los avances en el Congreso respecto a la reforma laboral e impositiva.

En ese sentido, el riesgo país no se logra comprimir y en la rueda de este lunes se mantiene en los 580 puntos, mismo valor del cierre del viernes.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1,7%. Las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por BBVA (+2,8%).