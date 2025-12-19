Los bonos caen y el riesgo país se ubica arriba de lo 570 puntos tras el revés del Gobierno en el Congreso

Tanto bonos como acciones alternan subas y bajas en Wall Street. En la plaza local, el Merval extienden ganancias.

Tras un buen cierre en la rueda de ayer, los activos argentinos caen en Wall Street en la última jornada hábil de la semana. Tanto bonos como los ADRs cotizan con bajas. En la plaza local, el Merval extienden ganancias tras cerrar ayer en máximos nominales.

El mercado sigue de cerca los pasos del Gobierno en el Congreso. Si bien el oficialismo consiguió darle media sanción en Diputados al Presupuesto 2026, no pudo aprobar los artículos que derogaban las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Ahora el anteproyecto va al Senado donde la Libertad Avanza tratará de imponer esos artículos. A su vez, la Cámara Alta decidió postergar hasta el 10 de febrero el debate por la reforma laboral.

En esa línea, la deuda soberana en dólares cotiza en baja, traccionada por el Global 2035 (-0,9%). Los bonos bajo legislación local cotizan con mayorías en rojo. El riesgo país se ubica en 572 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval revierta su impulso inicial y cae 0,8%. Las acciones del panel líder cotizan con mayorías en baja.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven en la misma sintonía y registran caídas generalizadas, traccionadas por el ADR de Supervielle (-3,6%).