Aguinaldo: qué inversiones seguir para ganarle a la baja de tasas y la inflación

Este mes de diciembre trae uno de los momentos más esperados por muchos trabajadores en relación de dependencia: el cobro de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) , mejor conocido como aguinaldo . Mientras algunos usan este ingreso “extra” para el pago de deudas o hacerle frente a los gastos adicionales que traen los festejos de fin de año, otros pueden destinarlo a la inversión .

En un contexto de baja de tasas, estabilización de la cotización del dólar y una todavía presente inflación , MDZ Online consultó a algunos expertos cuáles son las alternativas más convenientes para los distintos perfiles de riesgo y los plazos pensados para cada una de las inversiones .

“Es importante no caer en promesas de ‘rentabilidad asegurada’ que proliferan en redes sociales, por asesores no autorizados. Ninguna inversión seria promete retornos garantizados extraordinarios. Por ello es importante asesorarse con agentes autorizados e inscriptos en la Comisión Nacional de Valores”, aseguró Carina Egea, economista de Porfolio SA.

La especialista en el mercado de capitales analizó cuáles son las mejores alternativas para cada perfil. En el caso de inversiones conservadoras o moderadas, Carina Egea ponderó instrumentos cortos “ideales para quienes priorizan la preservación de capital, cobertura contra la inflación y liquidez razonable”.

“En estos casos recomendamos instrumentos como TTM26 - Bono tasa Tamar (marzo 2026), que rinde a tasa variable ajustada por política monetaria (Tamar), ideal para acompañar la evolución de tasas reales . También vemos recomendable las Letras, que tiene un vencimiento a fecha determinada, en este caso la que vence en febrero, S27F6 – Letra a tasa fija (febrero 2026), que ofrece una TNA que ronda el 27%, adecuada para perfiles conservadores que buscan previsibilidad”, enumeró la experta.

A esos sumó un último instrumento que sigue a la curva de la inflación, como es el TZXM6 - Bono CER (marzo 2026). El mismo rinde inflación +1,5%, lo que aporta una excelente cobertura frente a aumentos de precios sostenidos.

Siguiendo con estos perfiles, pero quienes quieren mantenerse en dólares, la recomendación de Porfolio SA es un BPB8D – Bono Bopreal (US$ 2028). Se trata de un instrumento en dólares con TIR de 9,5%, emitido por el Banco Central para canalizar excedentes cambiarios. Es decir, es un atractivo para la dolarización con respaldo institucional.

El panorama cambia en las inversiones agresivas, para “quienes están dispuestos a asumir mayor volatilidad a cambio de una expectativa de retorno más elevada”. Aquí el horizonte es a largo plazo y desde Porfolio SA recomiendan T15E7, una Letra a tasa fija (con vencimiento en enero de 2027), que hoy su rendimiento ronda alrededor del 30% TNA. “Es útil para estrategias de carry trade o anticipación de baja inflacionaria”, afirmó Egea.

Siguiendo con este perfil, para quienes prefieren seguir la curva de la inflación, pueden optar por TZXD7 - Bono CER (diciembre 2027). El mismo rinde CER +7,5%, una de las tasas reales más altas del tramo largo. Y para quienes quieran posicionarse en cobertura dólar, el AL30D – Bonar 2030 (US$) es un Bono soberano en dólares con TIR cercana al 10%, “indicado para estrategias de recuperación de paridades”.

Por último, Carina Egea mencionó las acciones, donde el segmento de energías son las más recomendadas. Allí sugirió empresas como Pampa Energía (PAMP), YPF y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2). “Antes de tomar cualquier decisión de inversión es fundamental definir un perfil de riesgo claro; establecer un horizonte concreto; evaluar escenarios fiscales y cambiarios actuales y asesorarse con profesionales calificados y regulados”, advirtió la referente de Portfolio SA.

Opciones para todo tipo de inversor

Fernando Galante, CEO de Chimpay y Ohana, destacó que hoy el mercado ofrece alternativas para todo tipo de perfil de riesgo y horizonte de inversión. En su análisis, inversores más conservadores y de corto plazo pueden aprovechar las aún interesantes tasas de interés en pesos. Sin embargo, en este punto hizo una advertencia: “Las tasas de interés seguirán bajando, por lo que se recomienda estirar el plazo de colocación lo más posible. En ese escenario las letras y bonos de tasa fija son una oportunidad interesante, como también los fondos de tasa con gestión activa y liquidez en 24 horas”.

En el caso de quienes quieren apostar por el dólar, “haciendo tasas tienen una gran oportunidad ya que el resultado de las elecciones despejó los riesgos inmediatos”, sostuvo el economista. En este sentido, destacó los bonos de dólares de empresas de primera línea y algunas emisiones del gobierno.

Si las inversiones apuntan a un perfil de riesgo elevado y un horizonte a largo plazo, Galante no dudó sobre cuál elegiría: las acciones argentinas: “Los primeros dos años fueron de ordenamiento macroeconómico, ahora viene el turno de la micro. Las reformas laborales y tributario y el posible levantamiento total de los controles de capital van a beneficiar a las buenas empresas por sobre todos los activos”, argumentó.

Por último, para un perfil moderado, la opinión del experto es “un mix de todo lo anterior”. “Se puede aprovechar las oportunidades de las acciones, con algo de cobertura en activos de renta fija tanto en pesos como en dólares”, dijo Galante.

Sobre la preferencia de instrumentos en pesos o dólares, el experto de Chimpay y Ohana manifestó que “dado el resultado de las elecciones, la configuración de la legislatura y el plan del gobierno el peso podría ser el gran ganador en 2026”. “Será clave para esto que el gobierno logre volver a acceder a los mercados de deuda para refinanciar los vencimientos que tiene por delante. Obviamente por la historia de Argentina siempre hay que estar atentos ante cambios en las circunstancias”, aclaró.

Diversificación: la clave de las inversiones

En el caso de Max Capital, los expertos consideran que la conformación de portafolios diversificados, con una combinación equilibrada de monedas e instrumentos, son la mejor estrategia en un contexto en el que la Argentina avanza hacia una mayor normalización macroeconómica.

“Por un lado, la mayor estabilidad tanto en las tasas de interés como en el tipo de cambio permite incrementar la participación de activos denominados en pesos dentro de la cartera. En este sentido y para el corto plazo, sugerimos posicionarse en bonos ajustados por CER de baja duración, que ofrecen un carry atractivo en el corto plazo. Este rendimiento resulta, además, bastante superior al que hoy brindan los fondos money market y las billeteras virtuales”, alegaron.

En el caso del mediano plazo, desde Max Capital entienden que en la porción de portafolios en dólares, la recomendación continúa enfocada en obligaciones negociables corporativas denominadas, tanto bajo ley local como ley de Nueva York. “La solidez financiera de las compañías locales, junto con una eventual baja de tasas a nivel internacional y la reducción del riesgo país, generan un escenario favorable para que estos instrumentos ofrezcan retornos potencialmente atractivos”, explicaron.

Para cerrar, el en segmento de pesos argentinos de las carteras, la recomendación de la empresa es posicionarse en bonos CER y a tasa fija con vencimientos entre 2026 y 2027. “Van a lograr capturar así una potencial reducción de la tasa nominal y real que puedan generar retornos por encima de la inflación esperada en los próximos meses”, concluyeron.