Wall Street: los activos argentinos operan mixtos y el riesgo país sube en la última rueda de la semana

Los activos argentinos alternan subas y bajas en Wall Street. El riesgo país sube en la jornada de este viernes.

El mercado retoma actividades tras el feriado por Navidad y se mantiene expectante a una jornada clave este viernes en el Congreso, donde el Senado podría terminar de aprobar el Presupuesto 2026. En ese escenario, los activos argentinos alternan subas y bajas en Wall Street.

La deuda soberana en dólares opera mixta, con retrocesos de hasta 0,8% traccionada por el Bonar 2041. Los bonos bajo legislación extranjera cotizan con mayorías en suba, impulsados por el Bonar 2029 (+1,2%).

El riesgo país sube hasta los 581 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,2%. Las acciones del panel líder alternan subas y bajas, con alzas de hasta el 0,9% como el caso de Telecom.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos. El ADR de Central Puerto tracciona al alza con un incremento diario del 2,4%.