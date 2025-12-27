Ponderan los números del presupuesto pero advierten que el dólar está desfasado

El economista Damián Di Pace analizó el impacto de la aprobación del Presupuesto 2026 y destacó que el nuevo marco institucional permite a empresas y hogares planificar con márgenes de error reducidos en comparación con gestiones anteriores.

Según Di Pace, el documento sancionado en el Congreso funciona como una hoja de ruta fundamental para la microeconomía, ya que las variables proyectadas para el próximo año muestran una coherencia con la realidad del mercado que no se veía en ejercicios previos.

“Es el presupuesto de las cuentas nacionales, pero en definitiva se toma como parámetro también para las cuentas tanto de las empresas como de los hogares”, explicó el especialista en diálogo con Radio Rivadavia, quien remarcó que las compañías utilizan estos datos para destinar recursos a áreas clave como producción, marketing y recursos humanos.

El analista recordó que en el pasado se venía “pifiando y mucho” con las proyecciones, citando años donde se presupuestaba una inflación del 60% y terminaba en 211%, o pautas del 30% que finalizaban en 118%.

Para el escenario que se viene, Di Pace observa que las diferencias se comienzan a achicar significativamente. Mientras el texto oficial prevé un crecimiento del 5%, el consenso de las consultoras privadas estima un piso del 4%.

En materia de inflación, la brecha entre el 10,1% del Gobierno y el 16,1% que ve el mercado es mucho menor que en el pasado, lo cual facilita la toma de decisiones. “Los desvíos son mucho menores y eso es muy bueno para poder tener una estimación de algo tan importante como decir: ‘Che, ¿qué puedo llegar a prever para mi vida y para mi empresa el año que viene?'”, aseguró el economista.

Respecto al tipo de cambio, advirtió que el valor de 1.425 pesos fijado en el presupuesto ya quedó desactualizado frente a la realidad de las bandas de ajuste, estimando que el mercado lo ve más cercano a los 1.780 pesos para el cierre del año. No obstante, valoró el crecimiento proyectado del 10,6% en las exportaciones de energía, minería y agro, calificando al presupuesto como “mucho más cercano” a la realidad y celebrando que esté aprobado institucionalmente tras dos años de prórrogas.

Di Pace cuestionó la eliminación de los pisos de inversión para educación, ciencia y defensa. “A mí me gusta tenerlo como parámetro eso y no me gusta que se baje ese piso. Te voy a ser totalmente sincero”, manifestó.

Sin embargo, propuso que el financiamiento estatal esté estrictamente vinculado al control y la rendición de cuentas, criticando que se realicen marchas por fondos universitarios mientras se descuida la educación inicial.

“Hay chicos de tercer grado que no saben leer ni escribir y sobre eso no hacen marchas; las hacen sobre el presupuesto universitario porque ya sabemos cómo se utiliza para la política”, recriminó