La dura medida que tomó el Gobierno con los empleados del Banco Nación si traban depósitos en dólares

Tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal , impulsada por el Gobierno , el jefe de Gabinete adelantó que el Banco Nación instruirá a sus empleados a ajustarse "de manera estricta" a la normativa vigente y advirtió que cualquier empleado que solicite documentación por fuera de la ley será despedido .

" Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido" , sentenció Manuel Adorni. En línea con esto, agregó que para depositar los dólares del colchón bastará con acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias y usarlos "para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos".

En principio, la Ley de Inocencia Fiscal debe ser promulgada y luego reglamentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Desde el Gobierno señalan que los cambios en la Ley Penal "no son tan sencillos" de implementar, pero aseguran que la iniciativa se está "tratando intensamente" para apurar su puesta en marcha.

Los bancos, por su parte, aguardan definiciones. De acuerdo con lo que trascendió, las entidades "están bastante confundidas" y plantearon sus inquietudes al Banco Central.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, instó públicamente a las entidades a no imponer trabas adicionales. "Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación", escribió en redes sociales, insistiendo en que solo debe exigirse la adhesión al régimen simplificado.

Alcances del nuevo régimen

Juan Pazo, extitular de ARCA, explicó que quienes se incorporen al nuevo esquema podrán "exteriorizar y hacer depósitos en un banco hasta la suma de $10 millones sin que exista un delito de evasión tributaria". Señaló que se trata de dinero "bien habido de su ahorro" y planteó que, en línea con observaciones del FMI, los depósitos en dólares deben ser considerados "un principio de inclusión financiera".

"Es mucho más importante que los fondos estén dentro del sistema", afirmó Pazo, quien pidió "decirle a la gente que se quede tranquila".

El exfuncionario remarcó que, si esos fondos se utilizan para comprar bienes —como autos o cosechadoras—, deberán estar bancarizados por comprador o vendedor. También sostuvo que los bancos están siendo "todavía más precavidos" que las recomendaciones del organismo internacional.

"Creo que lo que hacen es tomar cobertura de los riesgos. En el momento que un banco empiece a tomar los fondos, el que no lo haga va a quedar fuera del mercado", evaluó. Y recordó que "ya está reglamentado" que la renta de fuente extranjera pueda integrar el régimen simplificado: el contribuyente deberá declararla ante ARCA.