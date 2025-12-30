El Gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad: será absorbida por el Ministerio de Salud

El Gobierno anunció este martes la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) , cuyas funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud . Lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en conferencia de prensa.

Según explicaron a MDZ desde la cartera que conduce Mario Lugones, la medida busca "ordenar el sistema, garantizar el uso transparente de los recursos públicos, fortalecer a los equipos de salud y la atención brindada a los usuarios y sus familias".

En ese sentido, enfatizaron que la transformación no implica una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones, aunque sí habrá "un cambio profundo en la forma de gestión que incluye la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, la eliminación de superposiciones en funciones y competencias y la reducción del 45,7% su estructura jerárquica".

Para el Gobierno, el reordenamiento institucional es condición indispensable para proteger los recursos públicos, y garantizar que las políticas de discapacidad cumplan efectivamente su finalidad sanitaria. La entidad continuará bajo el mando del actual interventor, Alejandro Vilches, quien tendrá rango de secretario.

La Agencia Nacional de Discapacidad se creó en 2017 y según Manuel Adorni, "fruto de la autonomía administrativa que gozaba", acumuló "toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente".

"Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario; solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores", sostuvo el jefe de Gabinete.

En ese marco, Adorni sostuvo que el traspaso a Salud permitirá que las políticas de discapacidad se administren "de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades" y remarcó: "Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica".

Sin embargo, el vocero aclaró que el cambio no implicará recortes en pensiones ni en prestaciones. "En virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación", finalizó.

Un organismo incómodo para la Casa Rosada

Andis ha sido la cuna de lo que hasta ahora sigue siendo el mayor escándalo de corrupción que salpicó al Gobierno en sus primeros dos años de gestión.

En la previa de las elecciones, unos supuestos audios filtrados del extitular del organismo Diego Spagnuolo revelaron un entramado de corrupción dentro de la Agencia donde presuntamente la droguería Suizo Argentina giraba coimas de diferentes laboratorios a distintos funcionarios del organismo para garantizar sus contratos con el Estado. En los audios, aparecían mencionados la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem.

El escándalo dio lugar a una causa judicial que alcanza a al menos 15 operadores y exfuncionarios acusados, entre ellos Spagnuolo, que sostiene que los audios fueron manipulados, editados con IA y son ilegales.

La causa no incluyó ni a Karina ni a Lule Menem, a quienes en el Gobierno desligan por completo de los hechos delictivos que atribuyeron a funcionarios que actuaban por su cuenta.