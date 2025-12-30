Designaron a Patricio Zunini como vocal del Fondo Nacional de las Artes.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Patricio Norberto Zunini como vocal del Directorio del Fondo Nacional de las Artes (FNA) , a través del Decreto 927/2025 , publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La medida cubre una vacante existente en el organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación , y tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2026 .

Según lo dispuesto en el decreto, Zunini fue designado con carácter “ad honorem” , es decir, sin percibir remuneración, y con efecto retroactivo al 1° de agosto de 2025 , para completar un período establecido por ley.

Desde el Ejecutivo destacaron la trayectoria del designado y su amplio apoyo al arte y la cultura argentina , argumentos que respaldaron la propuesta elevada por la Presidencia del Fondo Nacional de las Artes.

La designación contó con la conformidad de la Secretaría de Cultura , además de la intervención de la Subgerencia Legal del Fondo Nacional de las Artes y de los servicios jurídicos de la Secretaría General de la Presidencia.

El FNA fue creado en 1958 mediante el Decreto-Ley 1224, con carácter de organismo autárquico, y tiene como objetivo promover y financiar actividades vinculadas al desarrollo cultural y artístico en todo el país.

Vigencia y firmas oficiales

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, y entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

De esta manera, el Gobierno avanza en la normalización de la conducción del Fondo Nacional de las Artes, un organismo clave en la política cultural del Estado argentino.