Reservas BCRA: bajó el déficit de servicios en dólares en noviembre, pero igual el año es casi récord

La cuenta Servicios del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) registró un déficit de US$559 millones en noviembre, el más bajo del año, y que según los datos oficiales se debió a egresos netos en Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales) por US$412 millones.

Por su parte, el rubro Otros servicios sumó US$268 millones y Fletes y seguros US$143 millones. Este flujo negativo fue, parcialmente, compensado por los ingresos netos en concepto de Servicios empresariales profesionales y técnicos por US$263 millones.

De esta manera, el saldo acumulado en lo que va del 2025 resulta negativo en US$10.207 millones, siendo ya cuando todavía falta computar diciembre el segundo récord histórico de la serie desde 2003 y a US$612 millones de igualar el máximo histórico de 2017.

Por lo tanto, el sector Servicios continúa siendo una fuente de salida neta de reservas internacionales que representa, por ejemplo, el 54% de todo el saldo superavitario del sector de bienes en igual período.

Con respecto a los datos mensuales, el BCRA aclara que dentro del concepto Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales) se incluyen pagos/cobros por bienes despachados/enviados mediante servicios postales, los cuales no estuvieron asociados a viajes.

Por ello, con el fin de reflejar mejor los consumos con tarjetas por viajes y pasajes, el BCRA realiza una estimación descontando dichos pagos/cobros.

Según la estimación del BCRA, los pagos por bienes despachados mediante servicios postales totalizaron US$95 millones (valor de las importaciones CIF informadas por INDEC para el mes) el mes pasado.

“De esta manera, se estima que los egresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales y los bienes despachados/enviados mediante servicios postales) fueron de US$647 millones en noviembre, explicados por los egresos brutos asociados a gastos con tarjetas por viajes estimados en US$472 millones, por US$101 millones asociados a servicios de transporte de pasajeros y US$74 millones a giros al exterior de operadores turísticos”, sostiene el informe oficial.

Dólares billete

Cabe señalar que, el BCRA considera que un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera. La misma metodología de desagregación y estimación el BCRA aplica a los ingresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales), los cuales estima que resultaron en US$322 millones en el mes.

En consecuencia, los egresos netos por viajes y pasajes a través del mercado de cambios se estiman en US$322 millones en el mes. Se trata del nivel más bajo desde que cambió el BCRA la metodología de estimación.

Viajes al exterior

El acumulado desde julio pasado, cuando el BCRA comenzó a detallar la estimación de ingresos y egresos brutos por viajes y pasajes neta de los pagos por compras de servicios digitales y de la estimación de los pagos/cobros de compras de bienes despachados mediante servicios postales a partir de las estadísticas del intercambio comercial argentino publicadas por el Indec, arroja un saldo negativo de US$2.779 millones.

Por otro lado, las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de US$1.131 millones en noviembre, explicada por pagos netos de intereses por US$1.123 millones y egresos netos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por US$8 millones.

De las cancelaciones netas de intereses, US$907 millones fueron realizadas por el Gobierno y el BCRA, principalmente por pagos de intereses al FMI, y US$216 millones por el sector privado.

Por último, las operaciones por ingreso secundario representaron un déficit de US$9 millones.