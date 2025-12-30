Luis Caputo y Santiago Bausili preparan el terreno para conseguir los dólares que faltan para los pagos de enero

El ministro de Economía, Luis Caputo , y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili , preparan el el terreno para conseguir los dólares que faltan para los pagos de deuda del 9 de enero, que asciende a US$4.200 millones y el Gobierno cuenta con alrededor de US$1.900 millones.

Este martes, a través de la Resolución Conjunta 64/2025 publicada en el Boletín Oficial, se oficializó un nuevo canje de títulos entre el Tesoro y el BCRA .

El mecanismo implica que el Tesoro Nacional canjea Bonceres con el Central a cambio de títulos soberanos en dólares. Los analistas de mercado especulan con que sería un paso para allanar el camino hacia un repo con bancos privados, para terminar de juntar los dólares que faltan para completar los vencimientos de enero.

"Un llamativo canje de deuda intra-sector público entre el Tesoro y el BCRA está en marcha, y vuelve a alimentar los rumores constructivos sobre un posible repo con bancos privados en el corto plazo. Un canje que, en general, suele apuntar a facilitar el rollover de las tenencias de deuda en pesos del BCRA, dado que la autoridad monetaria tiene vedado el acceso directo a las licitaciones primarias. Sin embargo, esta vez el esquema luce distinto", señaló en un informe Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

En concreto, el Tesoro ofrece los Bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38) a cambio de instrumentos CER a 2027 y 2028 (TZXD7 y TZX28), en vísperas del vencimiento que el Tesoro enfrenta por US$4.210 millones el próximo 9 de enero. Según estimaciones de PPI, bajo el supuesto de las tenencias estimadas del BCRA en estos bonos CER y a precios de mercado secundario, la asignación podría rondar los US$2.300 millones (equivalentes a unos US$2.900 millones de valor nominal en AL35 y AE38).

Santiago Bausili y Luis Caputo, presidente del BCRA y titular del Palacio de Hacienda, preocupados por la disparada del dólar y artífices de la jugada para contenerlo vía intervención en el dólar futuro.

Y agregó el documento de PPI: "Nuestra lectura es que esta operatoria podría estar vinculada al repo mencionado. De acuerdo con nuestras estimaciones, el tamaño del canje luce consistente para cubrir el pago de enero, especialmente si se tiene en cuenta que los depósitos del Tesoro en dólares ascienden a US$1.900 millones (al 23 de diciembre)".

Cómo consiguió el Tesoro los dólares hasta el momento

Si bien el Tesoro comenzó diciembre con ventas de divisas, en lo que del mes acumula compras netas por US$408 millones. Así, los depósito en dólares del Gobierno en el BCRA se ubicaron en US$1.900 millones.

En este contexto de idas y vueltas, Hacienda acumula en diciembre compras netas por US$408 millones en el MULC, a razón de US$29 millones diarios, aún por encima de los US$280 millones de noviembre (US$16 millones diarios), según estimaciones de PPI.

De esta manera, si a las adquisiciones de dólares en el mercado cambiario se suman lo cosechado por el equipo económico en el Bonar 29N (US$910 millones), los depósitos en dólares del Gobierno en el Central alcanzan los US$1.900 millones.