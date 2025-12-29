Banco Nación explicó qué pasará con los dólares cara chica tras la Ley de Inocencia Fiscal

Banco Nación extendió indefinidamente el programa de recambio que vencía en diciembre, mientras crece la incertidumbre sobre la postura de los bancos privados frente a los "dólares del colchón".

La combinación de dos medidas regulatorias está reconfigurando el panorama para quienes poseen dólares fuera del sistema financiero formal en Argentina. Por un lado, el Banco Central (BCRA) eliminó en noviembre el plazo límite para el programa de recepción de billetes estadounidenses antiguos y deteriorados. Por otro, el Congreso sancionó la Ley de Inocencia Fiscal, cuya promulgación y publicación en el Boletín Oficial se espera en breve por parte del gobierno de Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

¿Qué billetes aceptará el Banco Nación? El Banco Nación confirmó a Infobae que recibirá dólares de todas las series, incluyendo los de diseño antiguo conocidos como "cara chica", sin distinción por antigüedad o estado físico. Esta decisión operará una vez que entre en vigencia la Ley de Inocencia Fiscal. La entidad estatal asume así un rol protagónico ante la incertidumbre generada por la posible reticencia de bancos privados a recibir dólares no declarados, debido a las normas vigentes contra la evasión y el lavado de activos.

¿Cómo funciona el programa de recambio de billetes? Mediante la Comunicación "A" 8352 publicada en noviembre, el BCRA modificó el mecanismo que originalmente vencía el 31 de diciembre de 2025, dejándolo sin fecha de finalización. El proceso establece que las entidades financieras reciben los billetes, verifican su autenticidad y los trasladan al organismo monetario. Posteriormente, el BCRA remite los dólares a Estados Unidos para su destrucción y coordina la importación de nuevos ejemplares como reemplazo. Este servicio de intermediación no genera costos para los bancos participantes, a diferencia del esquema anterior que requería recurrir a entidades internacionales privadas.

¿Qué requisitos deben cumplir los billetes para ser aceptados? Las condiciones técnicas exigen que se presente una superficie superior al 50% de cada billete y que tanto la denominación como las medidas de seguridad sean identificables. Los billetes se cuentan por piezas y se verifica su autenticidad antes del depósito. Quedan incluidos aquellos que no están en condiciones de continuar circulando por estar rasgados, sucios, flojos, gastados o desfigurados. No se aceptan billetes mutilados ni subdivisiones internas en los fajos presentados.

¿Cuál es el contexto de la Ley de Inocencia Fiscal? La normativa sancionada al cierre de la semana pasada por el Congreso apunta a facilitar la regularización de activos en dólares que permanecían fuera del sistema financiero formal. Sin embargo, la ley aún no está en vigencia: requiere la promulgación del Poder Ejecutivo y su publicación en el Boletín Oficial, trámite que el gobierno espera concluir próximamente.