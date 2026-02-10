Ranking federal del changuito: cuáles son las provincias más caras para llenarlo

La inflación es foco de atención no sólo por la polémica a raíz de su medición, sino también porque llenar el changuito del supermercado en la Argentina resulta cada vez es más difícil. Una consultora elaboró un ranking federal de las provincias más caras para llenarlo.

El estudio ralizado por Analytica, denominado " El Changuito Federal ", realizó un relevamiento y midió el costo de una compra mensual típica para una familia tipo (dos adultos y dos menores) de una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas. Los productos incluidos mantienen la misma marca y cantidad por empaque para garantizar la comparabilidad entre provincias.

Uno de los datos que arrojó la consultora fue que el país presenta una disparidad de precios notable según la geografía. El relevamiento se elaboró a partir de precios online y mantuvo una canasta única para todas las jurisdicciones.

En enero, el análisis destacó incrementos generalizados en varios productos al interior de la canasta. Por ejemplo, el aceite de girasol mostró incrementos que oscilaron entre el 3% y el 5% en la mayoría de las provincias.

Otro dato que sobresalió fue que el precio de la docena de huevos se mantuvo sin cambios en la mayoría de los distritos. La excepción fue la Ciudad de Buenos Aires , donde el valor mostró un retroceso del 1,3%.

Las provincias del sur lideran el ranking

En términos absolutos, el changuito más costoso se ubicó en Santa Cruz, con un valor de $911.587. Le siguieron otras provincias patagónicas: Chubut alcanzó los $903.640, Tierra del Fuego llegó a $891.399, Río Negro registró $887.034 y Neuquén mostró un total de $867.078.

Sin embargo, la consultora aclaró que si bien tienen los productos más caros, también al región de la Patagonia registró salarios promedio más elevados dentro del sector privado formal.

Cuáles son las provincias más baratas para llenar el changuito

Por el contrario, las compras más económicas se localizaron en: Misiones con $798.252, La Rioja con $807.716, y Chaco con $808.958.

De esta manera, se reflejan las dispersiones de valores y las diferencias regionales significativas en el acceso a bienes de consumo básicos.

Los mayores aumentos durante enero

Respecto a diciembre, los distritos que más aumentaron los precios de la canasta que componen el relevamiento fueron: Chubut 3%, Entre Ríos 3%, Resto PBA 2,9% y Misiones 2,8%.