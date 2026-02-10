Wall Street: los activos argentinos suben, mientras el riesgo país se coloca a tiro de perforar los 500 puntos

A la espera que se conozca el dato de inflación de enero y en la previa del tratamiento de la reforma laboral en el Senado , los activos argentinos suben en Wall Street este martes. En esa línea, el riesgo país coquetea con perforar nuevamente los 500 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares sube hasta 0,5% en Nueva York, traccionada por el Bonar 2029. Por el contrario, los bonos bajo legislación local caen hasta 0,9%, como el caso del Bonar 2041.

El riesgo país se ubica en 502 puntos básicos.

En la plaza local, el Merval avanza 0,2% en pesos. El índice accionario medido en dólares cayó 6,7% la semana pasada.

Las acciones del panel líder operan con mayorías en suba, impulsadas por Banco Macro (+0,9%).

Los papeles argentinos que cotizan Wall Street cotizan en la misma tóninca, traccionados al alza por el ADR de Edenor (+5,8%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.435 en la pizarra del Banco Nación.