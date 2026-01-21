Ni Mendoza ni Buenos Aires: cuál es la provincia donde sale más caro llenar el changuito

La inflación viene en suba en los últimos siete meses y llenar el changuito del supermercado en la Argentina resulta cada vez es más difícil. Una consultora elaboró un ranking provincia por provincia y ni Mendoza ni Buenos Aires se encuentran entre los distritos más caros.

El país presenta una disparidad de precios notable según la geografía. En diciembre un hogar necesitó hasta $890.000 para cubrir una canasta de alimentos y bebidas, con una diferencia de más de $100.000 entre la provincia más cara y la más barata, según un trabajo elaborado por Analytica.

El estudio, denominado " El Changuito Federal ", realizó un relevamiento y midió el costo de una compra mensual típica para una familia tipo (dos adultos y dos menores). "Para garantizar la comparabilidad entre provincias, los productos incluidos mantienen la misma marca y cantidad por empaque", aclaró la consultora.

"Al interior de la canasta, se destaca el incremento en el rubro de carnes . El producto con mayores aumentos fue el asado, con variaciones que oscilaron entre el 10 y el 15%. En el caso de la carne picada, las subas resultaron más moderadas, ubicándose entre el 4% y el 8%, salvo en las provincias de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego , donde los incrementos alcanzaron alrededor del 16%", señaló el análisis.

"El precio de la docena de huevos continuó manteniéndose invariante en la mayorías de las provincias a excepción de CABA (-3,1%), Conurbano (-1,8%), Entre Ríos (-1,6%), el interior de PBA (-0,8%) y Chubut (+3,1%)", destacó el informe.

Supermercado

El podio de los precios: cuáles son las provincias más caras

De acuerdo al análisis de la consultora Analytica, la región patagónica domina el ranking de las provincias más caras del país. En ese sentido, Santa Cruz se colocó como el distrito más costos, con un valor total de la canasta de $890.350.

Le siguieron Chubut $876.576, Río Negro $863.809, Tierra del Fuego $860.986 y Neuquén $840.602, como las provincias más caras para llenar el changuito.

En el extremo opuesto, Formosa se ubicó como la provincia con el changuito más barato, con un costo de $783.302. En tanto, otras zonas económicas fueron el Conurbano bonaerense ($795.370) y la Ciudad de Buenos Aires ($796.000), que completan el podio de los lugares más accesibles para esta canasta.

El ranking completo