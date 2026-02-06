Por qué el Gobierno apuesta a exportar más: suben las reservas y bajan las tasas

El columnista de economía Carlos Burgueño analizó en MDZ Radio el escenario económico actual y destacó como eje central la evolución de las reservas del Banco Central, la baja de tasas de interés y el alcance del reciente acuerdo comercial con Estados Unidos, con foco en su impacto macroeconómico y en la necesidad estructural de generar dólares vía exportaciones.

Escuchá la columna completa en MDZ Radio: 06-02-2026 - MC - COLUMNA CARLOS BURGUEÑO - ECONOMISTA Reservas del BCRA y baja en las tasas de interés Burgueño subrayó como “una muy buena noticia” la dinámica reciente del Banco Central: “Se ha registrado la compra más importante de dólares por parte del Banco Central en lo que va del año: 126 millones de dólares”. Precisó que las reservas alcanzaron “44.750 millones de dólares” y proyectó que “no va a haber ningún problema para que en febrero se superen los 45.000 millones de dólares y en el año, si sigue este ritmo, los 50.000 millones de dólares”. En ese sentido, remarcó: “Es lo que había que hacer. Es por donde había que ir”.

En paralelo, señaló la baja de tasas como otro factor clave: “Las tasas de interés se ubicaron ayer en 32,56% (…) bajaron dos puntos en la semana”. Para Burgueño, “los dos caminos que hay que tomar” son claros: “Bajar la tasa de interés y subir las reservas del Banco Central”. Además, destacó que este proceso se da antes del ingreso fuerte de divisas del agro: “Todavía no estamos en la época sojera (…) estar comprando dólares ya en enero y febrero es una muy buena noticia”.

Claves del acuerdo comercial con Estados Unidos Respecto del acuerdo comercial con Estados Unidos, Burgueño afirmó que “es una muy buena noticia haber firmado un acuerdo comercial con los Estados Unidos, como lo es firmarlo con Europa, con China, con cualquier país”. Enmarcó la decisión en una lógica de apertura: “Que el comercio, la apertura comercial, los tratados para las importaciones y exportaciones entre los países, entre los bloques comerciales se profundicen y se amplíen, es el camino para la Argentina y para el mundo”.

Sobre los beneficios concretos para el país, indicó que “Argentina se va a beneficiar por tres sectores” con nombre y apellido: “Carne, aluminio y acero”. Aclaró que se trata de un proceso incipiente: “Esto tiene que ser aprobado por el Congreso (…) es un camino que recién arranca”. En el caso de la carne, puntualizó: “No es que se liberó el mercado norteamericano de carne para la Argentina. Es un cupo. Pero ese cupo es un 1% del mercado norteamericano, que para la Argentina es un montón”.