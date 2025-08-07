Plazos fijos: el último anuncio de Cuenta DNI sobre la tasa de interés

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia , anunció que incrementó la tasa de interés de su función en plazos fijos al 39% anual. La suba corresponde al creciente interés de los usuarios por realizar este tipo de ahorro o inversión en la provincia de Buenos Aires.

La herramienta, recientemente incorporada a la aplicación, permite que cualquier usuario mayor de 13 años pueda constituir plazos fijos tradicionales con plazos a 30, 60 o 90 días sin una renovación automática.

Según informaron desde el Banco Provincia, la intención es ofrecer una alternativa más segura y accesible para fomentar el ahorro en un contexto económico desafiante.

A raíz de la noticia anunciada, se concretaron más de 15 mil plazos fijos por un monto de 17.800 millones de pesos en Cuenta DNI. Esta confirmación se suma a la suba en las tasas de interés que confirmó el Banco Nación en las últimas horas que dejaron la misma arriba del 37% anual y que puede ser aún mayor dependiendo el espacio temporal de la inversión.

La opción se encuentra disponible en la pantalla principal de la app donde anteriormente se encontraba el botón de "recargar transporte" y que ahora comparte espacio con la función de "recargar celular". La intención es que se le dé un lugar primordial a la herramienta y que sea fácil de encontrar.

La iniciativa se enmarca en una tendencia creciente hacia la digitalización de productos bancarios. Foto: Cuenta DNI Sube la tasa de interés de los plazos fijos en Cuenta DNI.

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, insistió en que la nueva funcionalidad responde al objetivo central de la entidad que es ampliar el acceso a herramientas financieras para todos los sectores de la sociedad. Al mismo tiempo destacó que la plataforma es inclusiva e innovadora, que acerca la opción de la inversión segura a jóvenes desde los 13 años.

Cuánto rinde un millón de pesos en el plazo fijo de Cuenta DNI

Si un ciudadano de la provincia de Buenos Aires invierte un millón de pesos a 30 días puede obtener una ganancia de 34.200 pesos aproximadamente. La rentabilidad llegó este jueves a ser la más alta entre las tasas promedio que ofrecen otros bancos como el Nación o las entidades bancarias privadas.

Cuáles son los bancos con mayor rendimiento en agosto