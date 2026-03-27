Pax cambiaria: por qué baja el dólar y se ubica a 20% del techo de la banda

El dólar sostiene la pax cambiaria que vislumbra desde comienzos de año, a pesar del shock externo y con el BCRA comprando divisas en el mercado.

El dólar oficial mayorista cerró ayer a $1.368, una baja de 0,7% diaria y de 1,6% en las dos ruedas de la semana. Así alcanzó su nivel nominal más bajo desde el 14 de octubre, cuando el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent intervenía en el mercado cambiario local.

A su vez, la brecha con el techo de la banda se amplió a 20,4%, el mayor nivel desde fines de junio de 2025. Esto incluso a pesar de un contexto de fortalecimiento global del dólar.

"En esa línea, el ITCRM (índice de tipo de cambio real multilateral) acumuló una caída de 5,6% desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. La dinámica fue subproducto de, por un lado, una baja de 4,2% en el tipo de cambio bilateral con Estados Unidos; por otro, y principalmente, la depreciación de las monedas de los principales socios comerciales. De hecho, excluyendo a EE.UU., el ITCRM registra una contracción de 5,8%. En una mirada más amplia, el índice se ubica apenas 1,9% por encima de los niveles promedio de noviembre de 2023 (heredado por la administración Milei del gobierno anterior) y 8,7% por encima de los niveles pre-salida (parcial) del Cepo en abril de 2025", destacó Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El BCRA compra y baja el dólar En este contexto, el dólar baja pese a las compras del Banco Central (BCRA).

El BCRA compró US$57 millones el jueves. El acumulado mensual asciende a US$1.274 millones y en lo que va del año casi US$4.000 millones.