Paritarias: empleados de locales de comidas rápidas firman un aumento de salarios del 12,7% para cuatro meses

Las paritarias de los trabajadores de locales de comidas rápidas cerraron con aumentos de salarios superiores a la inflación proyectada hasta junio.

Los trabajadores de locales de comidas rápidas firmaron una paritaria con una nueva pauta de salarios que regirá entre marzo y julio de 2026. El acuerdo establece incrementos mensuales no remunerativos y sumas fijas diferenciadas por categoría, alcanzando a empleados de cadenas, entre las que se encuentran las gigantes McDonald's, Burger King y Mostaza, entre otras firmas del rubro.

El entendimiento fue suscripto entre la representación del sindicato de Pasteleros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines, y contempla una actualización progresiva de los ingresos junto a sumas fijas mensuales aplicados sobre los salarios vigentes a marzo de 2026.

ChatGPT Image 5 abr 2026, 08_10_42 a.m. El uso del móvil durante las comidas fragmenta la atención y altera la percepción de sabores. Imagen generada por la IA

Para el mes que terminó, los trabajadores percibirán una suma fija no remunerativa de entre $35.000 y $40.000 según la categoría. A partir de abril, se suma un incremento del 1,9% junto con un refuerzo adicional de entre $50.000 y $55.000. En mayo, el ajuste escala al 3,8% más sumas de hasta $65.000, mientras que en junio alcanza el 5,6% acompañado de adicionales de hasta $75.000.

La influencia de sumas fijas en salarios Uno de los puntos centrales del acuerdo es que estas sumas no remunerativas serán consideradas para el cálculo de conceptos como vacaciones, horas extras, aguinaldo y adicionales por antigüedad, aunque mantendrán su carácter no remunerativo. Además, estarán sujetas a aportes y contribuciones destinadas a la obra social y a las entidades sindicales.