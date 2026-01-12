Operaciones e interesados en Bodega Norton

Tras la presentación judicial para convocar a acreedores, aparecen posibles interesados en el futuro de la tradicional Bodega Norton.

Luego de la presentación judicial de la tradicional Bodega Norton convocando a sus acreedores, aún saliendo del foco de la comunicación pública, la situación de la bodega fallida ha tenido movimientos varios.

Las autoridades que llevaron a Norton al estado crítico actual, han realizado gestiones arduas para, a través de ciertas notas periodísticas, desligarse de toda responsabilidad por el estado de la tradicional bodega, trasladándosela a la anterior y primigenia. conducción. En el ámbito vitivinícola se observa con perplejidad este intento, pues se conoce cómo se desenvolvía el establecimiento, antes de la irrupción del equipo austriaco de management que depositó a Norton en el estado actual.

Interesados en Bodega Norton Cuando se desenvolvía la crisis, previo a su presentación en concurso de acreedores, algunos actores, en silencio se interesaban en adquirir la bodega. Uno de ellos fue el empresario español, Juan José Retamero, conocido por su paso por Mendoza, San Juan y la Patagonia. Múltiple actividad comercial, alguna con fuerte instancia judicial, como en nuestra provincia.

Otro muy conocido mendocino, que en sigilo conversa con Lange, el nuevo CEO de Norton, es José Luis Manzano, habitual interesado en negocios de variada especialidad en su provincia natal.

El destino del tradicional establecimiento, luego de la gestión fallida por el desembarco desde Austria, queda en manos de lo que resuelva finalmente la Justicia.