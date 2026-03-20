La economía argentina espera el dato final: el Indec difunde el PBI del cuarto trimestre de 2025

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundirá este viernes el dato correspondiente al Producto Bruto Interno (PBI) del cuarto trimestre de 2025, comprendido entre los meses de octubre y diciembre. Se trata de un indicador clave para evaluar el desempeño de la actividad económica en el cierre del año.

El informe se dará a conocer sobre el final de la semana y permitirá conocer con precisión cuál fue el crecimiento real de la economía argentina a lo largo de todo 2025. La expectativa está puesta en confirmar si la tendencia de recuperación observada en los últimos meses logró consolidarse.

El último dato oficial disponible corresponde al tercer trimestre del año, cuando el PBI registró una suba del 3,3% en la comparación interanual. En tanto, en términos desestacionalizados, el crecimiento fue del 0,3% respecto del trimestre anterior, lo que reflejó una leve pero sostenida mejora en la actividad económica.

Ese resultado marcó un cambio de tendencia luego de la contracción registrada en el segundo trimestre, particularmente entre abril y junio, período en el que la economía evidenció una caída vinculada a distintos factores internos y externos que afectaron la producción y el consumo.