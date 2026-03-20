AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto alcanzan a cubrir de la canasta básica

La Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y la Tarjeta Alimentar cubren apenas entre el 39% y el 62% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en el Gran Buenos Aires, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Esto deja a millones de familias con ingresos insuficientes para garantizar una alimentación mínima adecuada, pese a los programas sociales vigentes.

Aunque el informe de la UCA señaló mejoras parciales en 2024, los montos de estas ayudas siguen lejos de cubrir todas las necesidades esenciales. La Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentación, vivienda, transporte y educación, se ubicó en $1.397.672 en febrero, mientras que la CBA llegó a $644.088 para una familia tipo. Los hogares que no cubren la CBA se consideran indigentes; los que no alcanzan la CBT, pobres.

En febrero de 2026, la asistencia estatal alcanza porcentajes muy por debajo de la canasta mínima:

La Tarjeta Alimentar y la AUH alcanzan para cubrir un porcentaje bajo de la canasta básica, según un estudio de la UCA.

Esta tarde se conocerán datos sobre el aumento de los precios, la canasta básica y la evolución de los salarios Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En noviembre de 2024, los mismos hogares tenían coberturas mayores: 71%, 52% y 45% de la CBA, y 31%, 23% y 20% de la CBT, respectivamente.

Entre 2016 y 2026, la cobertura de AUH y Tarjeta Alimentar mostró fuertes fluctuaciones. El pico más alto se registró en 2020, durante la pandemia de COVID-19:

Hogares tipo C: 32,6% de la CBT

Hogares tipo B: 24,4%

Hogares tipo A: 13,6%

Tras ese período, los porcentajes descendieron, incluso con aumentos extraordinarios en 2024 y ajustes en la fórmula de actualización de la AUH.

Canasta oficial vs. canasta real

Otro dato relevante es la diferencia entre la canasta oficial del Indec y la estimación real basada en gastos recientes. La Canasta Básica Total (CBT) oficial se basa en datos de 2004/2005, mientras que la revisión con la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017/18 indica que la canasta real es entre un 42% y un 55% más cara desde 2018. Con este ajuste, la cobertura efectiva de la AUH y la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026 sería:

Hogares tipo A: 12%

Hogares tipo B: 13%

Hogares tipo C: 18%

Estos números muestran que, pese a los programas sociales, la ayuda estatal sigue siendo insuficiente para garantizar la seguridad alimentaria de muchas familias del Gran Buenos Aires.