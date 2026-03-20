El Gobierno completó la transferencia de las represas del Comahue al sector privado: por cuántos años

La Secretaría de Energía formalizó el cambio de titularidad tras la adjudicación del proceso licitatorio iniciado en 2025.

La Secretaría de Energía formalizó el cambio de titularidad de los principales complejos hidroeléctricos del Comahue, en el marco del proceso de privatización iniciado a fines de 2025. La medida habilita a nuevas sociedades a operar las centrales de El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

La decisión se apoya en la adjudicación previa del concurso público nacional e internacional, mediante el cual los grupos empresarios encabezados por Edison Holding, BML Inversora y Central Puerto se quedaron con las concesiones. A partir de ahora, la operación quedará en manos de firmas constituidas específicamente para cada central.

Según la resolución oficial, las nuevas concesiones tendrán una vigencia de 30 años desde la toma de posesión de las instalaciones, consolidando así un esquema de largo plazo para la generación hidroeléctrica en una de las regiones energéticas más relevantes del país.

El texto también establece que cualquier sobrecosto o penalidad derivada de eventuales fallas o indisponibilidades durante el proceso de transición será asumido por las empresas adjudicatarias. De este modo, se busca evitar impactos económicos sobre el resto de los agentes del sistema eléctrico.

La medida fue adoptada luego de que las nuevas operadoras cumplieran con los requisitos técnicos, administrativos y comerciales exigidos por la normativa vigente, y tras la intervención de Cammesa, que avaló el cumplimiento de las condiciones para el cambio de titularidad.