Cuenta DNI hoy: todos los descuentos para este viernes 20 de marzo y cómo aprovecharlos
Cuenta DNI ofrece descuentos este viernes 20 de marzo con 20% en comercios y 40% en ferias para ahorrar en compras del día.
En medio de la suba de precios, los descuentos de Cuenta DNI vuelven a ser una herramienta clave para ahorrar en compras cotidianas. Este viernes 20 de marzo, la billetera digital del Banco Provincia mantiene activos beneficios en alimentos y ferias, con reintegros que pueden llegar hasta el 40%.
Descuentos de Cuenta DNI para hoy viernes
Durante esta jornada, el principal beneficio está en los comercios de cercanía, especialmente en la previa del fin de semana:
- 20% de descuento en almacenes, carnicerías, granjas, verdulerías y pescaderías
- Tope semanal: $5.000 por persona
- Se alcanza con consumos de $25.000
Este es uno de los descuentos más utilizados, ideal para compras del día a día.
Ferias y mercados: el mayor ahorro de la semana
Otro de los beneficios más fuertes sigue vigente todos los días, incluyendo este viernes:
- 40% de descuento en Ferias y Mercados Bonaerenses
- Tope semanal: $6.000
Es una de las opciones que más conviene para maximizar el ahorro en alimentos frescos.
Otros beneficios que siguen activos en marzo
Además de los descuentos principales, hay promociones que se mantienen durante la semana en rubros específicos:
- 40% en comercios dentro de universidades (buffets, kioscos y fotocopiadoras)
- Con tope semanal de $6.000
Qué descuentos no aplican este viernes
Algunas promociones están disponibles solo en días puntuales, por lo que no se pueden usar hoy:
- 25% en gastronomía: solo sábados y domingos
- 25% en locales Full de YPF: vigente los fines de semana
Claves para aprovechar los descuentos
Para sacarle el máximo provecho a Cuenta DNI, conviene tener en cuenta:
- Revisar los topes de reintegro para no perder ahorro
- Pagar siempre con QR o Clave DNI desde la app
- Verificar que el comercio esté adherido
- Combinar promociones del local con el reintegro
Planificar las compras según los beneficios vigentes es fundamental para optimizar el gasto semanal y aprovechar al máximo cada descuento.