Cuenta DNI hoy: todos los descuentos para este viernes 20 de marzo y cómo aprovecharlos

En medio de la suba de precios, los descuentos de Cuenta DNI vuelven a ser una herramienta clave para ahorrar en compras cotidianas. Este viernes 20 de marzo, la billetera digital del Banco Provincia mantiene activos beneficios en alimentos y ferias, con reintegros que pueden llegar hasta el 40%.

Durante esta jornada, el principal beneficio está en los comercios de cercanía, especialmente en la previa del fin de semana:

Los descuentos más populares de Cuenta DNI están vigentes este viernes 20 de marzo.

Cuenta DNI ofrece descuentos y opciones de financiación este fin de semana Foto: Banco Provincia.

Este es uno de los descuentos más utilizados, ideal para compras del día a día.

Otro de los beneficios más fuertes sigue vigente todos los días, incluyendo este viernes:

Es una de las opciones que más conviene para maximizar el ahorro en alimentos frescos.

Otros beneficios que siguen activos en marzo

Además de los descuentos principales, hay promociones que se mantienen durante la semana en rubros específicos:

40% en comercios dentro de universidades (buffets, kioscos y fotocopiadoras)

Con tope semanal de $6.000

Qué descuentos no aplican este viernes

Algunas promociones están disponibles solo en días puntuales, por lo que no se pueden usar hoy:

25% en gastronomía: solo sábados y domingos

25% en locales Full de YPF: vigente los fines de semana

Claves para aprovechar los descuentos

Para sacarle el máximo provecho a Cuenta DNI, conviene tener en cuenta:

Revisar los topes de reintegro para no perder ahorro

Pagar siempre con QR o Clave DNI desde la app

Verificar que el comercio esté adherido

Combinar promociones del local con el reintegro

Planificar las compras según los beneficios vigentes es fundamental para optimizar el gasto semanal y aprovechar al máximo cada descuento.