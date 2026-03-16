Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: cuál es la diferencia entre PBA y CABA

Un nuevo aumento del transporte rige a partir de este lunes 16 de marzo. El alcance de la medida es para los colectivos de jurisdicción nacional.

Un nuevo aumento del transporte rige a partir de este lunes 16 de marzo. El alcance de la medida es para los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA, que suman en conjunto 104 líneas.

El aumento será del 7,6% e impactará en las líneas que unen la provincia de Buenos Aires (PBA) con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Con la nueva suba, el boleto mínimo, que cubre recorridos de hasta 3 kilómetros, pasará a costar $700, hasta este domingo estaba $650.

La suba se enmarca en el plan de reducción de subsidios y sinceramiento de tarifas de la administración de Javier Milei. Así, el Gobierno Nacional sigue con su estrategia de aumentar las tarifas en línea con la inflación, para que no se produzca un retraso tarifario.