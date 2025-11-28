Nafta: el Gobierno postergó la suba de un impuesto a los combustibles para 2026
El Gobierno confirmó la decisión de postergar un incremento en el impuesto en la nafta y otros combustibles para el año próximo.
El Gobierno nacional oficializó en las últimas horas una nueva prórroga en el aumento del impuesto sobre los combustibles líquidos — nafta y gasoil— así como del gravamen al dióxido de carbono. La decisión quedó plasmada en el Decreto 840/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Según lo establecido, la actualización completa de los aumentos pendientes —correspondientes al 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025— se aplicará recién desde el 1º de enero de 2026.
Los detalles del decreto sobre el impuesto a las naftas y combustibles líquidos
No obstante, el decreto contempla un incremento parcial que comenzará a regir en diciembre de 2025. Para ese mes, el tributo a las naftas aumentará en $16,377 por litro, y el impuesto adicional por dióxido de carbono será de $1,003 por litro.
En cuanto al gasoil, los ajustes serán de $13,546 por litro para el gravamen general, $7,335 por litro para la alícuota diferencial que aplica en ciertas regiones, y $1,544 por litro por el impuesto al CO.
Según el Ejecutivo, la medida busca moderar el impacto inmediato en los surtidores y en los bolsillos de los consumidores, evitando que una suba abrupta presione de lleno sobre la inflación.
Esta medida la viene implementando el Gobierno hace algunos meses para aligerar el impacto de los incrementos en el bolsillo de los argentinos.
De todas formas, las petroleras como YPF, Shell y Axion tienen actualmente aumentos hormiga gracias al micropricing y pueden cambiar más de una vez por semana o por día; lo que hace que los argentinos encuentren el precio de la nafta cada vez más alto.