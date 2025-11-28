Nafta: el Gobierno postergó la suba de un impuesto a los combustibles para 2026

El Gobierno confirmó la decisión de postergar un incremento en el impuesto en la nafta y otros combustibles para el año próximo.

La nafta y los impuestos que posterga el Gobierno.

El Gobierno nacional oficializó en las últimas horas una nueva prórroga en el aumento del impuesto sobre los combustibles líquidos — nafta y gasoil— así como del gravamen al dióxido de carbono. La decisión quedó plasmada en el Decreto 840/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Según lo establecido, la actualización completa de los aumentos pendientes —correspondientes al 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025— se aplicará recién desde el 1º de enero de 2026.

Los detalles del decreto sobre el impuesto a las naftas y combustibles líquidos No obstante, el decreto contempla un incremento parcial que comenzará a regir en diciembre de 2025. Para ese mes, el tributo a las naftas aumentará en $16,377 por litro, y el impuesto adicional por dióxido de carbono será de $1,003 por litro.

estaciones de servicio ypf nafta(3).JPG Los aumentos de la nafta se dan por micropricing. ALF PONCE / MDZ En cuanto al gasoil, los ajustes serán de $13,546 por litro para el gravamen general, $7,335 por litro para la alícuota diferencial que aplica en ciertas regiones, y $1,544 por litro por el impuesto al CO.

Según el Ejecutivo, la medida busca moderar el impacto inmediato en los surtidores y en los bolsillos de los consumidores, evitando que una suba abrupta presione de lleno sobre la inflación.