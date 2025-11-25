Moratoria en CABA: se termina el plazo para acceder a la condonación del 100% de los intereses

La AGIP descontará el 100% de intereses para quienes adhieran a la moratoria antes del 2 de diciembre.

La posibilidad de acceder a la moratoria en la Ciudad de Buenos Aires con una reducción total de intereses se termina el próximo 2 de diciembre. Desde el gobierno de la Ciudad renuevan el llamado para que los deudores de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) accedan al beneficio de condonación del 100 por ciento de los intereses para quienes regularicen sus deudas mediante pago al contado, en una única cuota.

Si bien la moratoria permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2026, solo quienes adhieran antes del inicio de diciembre podrán obtener la condonación total.

Desde su lanzamiento, la iniciativa tuvo una importante adhesión: más de 35 mil contribuyentes utilizaron esta alternativa para ponerse al día con sus obligaciones fiscales.

Además del pago al contado, la moratoria incluye planes de financiación de hasta 48 cuotas, con reducciones progresivas de intereses resarcitorios y punitorios que van del 70 por ciento al 10 por ciento, según el momento en que se formalice la adhesión. El alcance de la iniciativa comprende deudas de todos los impuestos vencidas al 31 de agosto de 2025, tanto en instancia administrativa como judicial, a excepción de las obligaciones de los agentes de recaudación.

¿Cómo adherir a la moratoria? Para adherirse, AGIP implementó un proceso simplificado dentro del Portal del Contribuyente. Los usuarios deben ingresar a la Nueva Cuenta Corriente Tributaria, seleccionar “Operaciones” en el menú lateral y luego elegir la opción “Planes/Moratoria” para seleccionar las obligaciones y definir la modalidad de pago.