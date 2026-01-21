Monotributo: ARCA confirmó los nuevos topes de facturación para 2026

ARCA actualizó las escalas del monotributo en 2026 y habilitó la primera recategorización del año hasta el 5 de febrero.

ARCA busca dar previsibilidad a los contribuyentes con escalas actualizadas y trámites digitales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas del monotributo para 2026, en el marco de la primera recategorización del año, aplicando un incremento del 14,3% sobre los valores vigentes. El tope máximo de facturación anual pasa de $94.808.194 a más de $108 millones, correspondiente a la categoría K.

Los nuevos límites de facturación anual quedan así: Categoría A: $10.278.539,37

Categoría B: $15.059.255,34

Categoría C: $21.114.828,91

Categoría D: $26.214.259,29

Categoría E: $30.835.618,08

Categoría F: $38.644.120,85

Categoría G: $46.213.587,81

Categoría H: $70.117.167,71

Categoría I: $78.483.420,69

Categoría J: $89.877.460,43

Categoría K: $108.362.895,55 Primera recategorización de 2026 Desde el 15 de enero y hasta el 5 de febrero, ARCA habilitó el sistema de recategorización para monotributistas. El trámite puede realizarse en la página web oficial o a través de la aplicación Arca Móvil.

Por segundo año consecutivo, los contribuyentes cuentan con la recategorización simplificada, un mecanismo que permite gestionar el procedimiento de manera automática según la facturación de los últimos 12 meses. El sistema muestra los montos y la categoría sugerida, que puede ser aceptada o corregida en caso de diferencias con los ingresos reales.

Modificaron las fechas para la recategorización del monotributo. Foto: Télam El trámite puede realizarse en la web oficial de ARCA o en la app Arca Móvil. Foto: Télam Quiénes deben recategorizarse La recategorización es obligatoria para todos los monotributistas, salvo:

Aquellos que permanecen en la misma categoría sin cambios en sus parámetros.

Los que llevan menos de seis meses de actividad desde el alta en el régimen. Parámetros a considerar Los criterios que se deben evaluar en los últimos 12 meses son: