Anmat refuerza controles y sanciona a una firma por venta irregular de medicamentos

Anmat dispuso en el Boletín Oficial que la firma Dental y Mediquil SA no podrá vender medicamentos fuera de Buenos Aires hasta obtener habilitación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat) emitió en el Boletín Oficial, la Disposición 68/2026, mediante la cual prohibió a la firma Dental y Mediquil SA, con domicilio en Bernal, partido de Quilmes, comercializar medicamentos y especialidades medicinales fuera de la provincia de Buenos Aires.

El origen de la investigación La medida se tomó tras constatar que la empresa había distribuido medicamentos en una veterinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin contar con la habilitación correspondiente para el tránsito interjurisdiccional, en los términos de la Disposición Anmat Nº 7038/15.

Durante una inspección realizada en 2025, se verificaron facturas emitidas por la firma a favor de la veterinaria PROFARVET SA, confirmando la comercialización fuera de su jurisdicción.

Infracciones detectadas por Anmat Según Anmat, la empresa incurrió en infracciones a la Ley de Medicamentos N° 16.463, al Decreto 1299/97 y a la Disposición 7038/15, que regulan la distribución de especialidades medicinales en el país. Por este motivo, además de la prohibición, se iniciará un sumario administrativo contra la firma y su Director Técnico, Leandro Aníbal Pannunzio.

La disposición establece que la empresa solo podrá comercializar dentro de la provincia de Buenos Aires hasta tanto obtenga la habilitación para el tránsito interjurisdiccional. Asimismo, se notificó a la autoridad sanitaria provincial para dar seguimiento al caso.