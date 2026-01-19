ARCA recordó la fecha límite para la recategorización del Monotributo en febrero

ARCA recordó el vencimiento de la recategorización del Monotributo y actualizó las categorías según la inflación.

ARCA recordó que el 5 de febrero vence el plazo para la recategorización del Monotributo. Foto: Walter Moreno/Mdz con Moto G 24

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que el 5 de febrero de 2026 vence el plazo para realizar la recategorización del Monotributo correspondiente al primer semestre del año. El trámite ya se encuentra habilitado tanto en la web como en la app oficial del organismo.

La recategorización consiste en una evaluación de los parámetros de la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses, con el objetivo de determinar si el contribuyente continúa en la misma categoría o debe modificarla. Se tienen en cuenta variables como los ingresos brutos, el monto de alquileres, la superficie afectada a la actividad y el consumo de energía eléctrica.

No deben realizar ninguna acción quienes mantengan los mismos parámetros que en el período anterior ni aquellos monotributistas que tengan menos de seis meses de actividad, ya que en esos casos se conserva la categoría vigente.

El índice registró un incremento del 14,29%, que impacta en los topes de facturación. Cada cuánto se realiza la recategorización El régimen establece dos períodos obligatorios de recategorización al año: febrero y agosto. Si al momento de la evaluación hubo cambios en alguno de los parámetros, el contribuyente debe ingresar con clave fiscal al portal Monotributo y completar el trámite. En caso de no hacerlo, el sistema interpreta que no hubo modificaciones y mantiene la categoría actual.

ARCA implementó una modalidad de recategorización simplificada, que muestra de forma automática la facturación anual cuando se inicia el trámite, lo que facilita el control de los datos y reduce errores.