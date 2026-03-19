Monotributistas en alerta: el Gobierno crea un plan para garantizar la cobertura médica

La preocupación venía creciendo en silencio, pero ya estaba instalada. Cada vez más señales advertían que el sistema de salud para monotributistas empezaba a tensionarse. Números que no cierran, costos en alza y entidades en dificultades. En ese escenario, el Gobierno decidió intervenir con una medida que apunta a anticiparse a un problema mayor.

A través de la Resolución 492/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud puso en marcha una herramienta clave: un registro específico de obras sociales dispuestas a recibir afiliados en caso de cierres o crisis.

La lógica es preventiva. En lugar de esperar a que una obra social deje de operar y miles de personas queden sin cobertura médica , el sistema ahora identificará de antemano qué entidades están en condiciones de absorber esa demanda.

La medida busca ordenar un proceso que históricamente fue complejo. Cuando una obra social desaparece, la reubicación de afiliados suele ser lenta, confusa y, en muchos casos, perjudicial para quienes necesitan continuidad en tratamientos o prestaciones médicas.

Detrás de esta decisión hay un dato que explica gran parte del conflicto. El costo real de la salud está muy por encima de lo que aportan los monotributistas .

Hoy es un día clave para millones de monotributistas. Foto: Walter Moreno/MDZ Los monotributistas no corren peligro de quedarse sin obra social. Foto: Walter Moreno/MDZ

Según cifras expuestas recientemente por el sector, el Programa Médico Obligatorio supera los $100.000 mensuales por adulto, y puede escalar hasta los $160.000 o $170.000 en personas mayores. Frente a eso, el componente destinado a obra social dentro del monotributo ronda los $21.990 desde febrero de 2026.

La diferencia es evidente. Y, más importante aún, difícil de sostener en el tiempo.

Desde algunas entidades, como OSECAC, ya habían advertido que esta brecha pone en riesgo la viabilidad del sistema. Si no se corrige, el efecto podría ser doble: obras sociales en crisis y un traslado creciente de pacientes hacia el sistema público.

Qué cambia con la nueva medida

El nuevo esquema introduce tres elementos centrales. Primero, garantiza cierta continuidad en la cobertura: los afiliados no quedarán librados a la incertidumbre si su obra social deja de operar.

Segundo, aporta previsibilidad. El listado de entidades receptoras estará previamente definido, lo que agiliza cualquier proceso de reasignación.

Y tercero, establece un filtro de calidad. No todas las obras sociales podrán recibir nuevos afiliados. Solo aquellas que estén activas, que ya trabajen con monotributistas y que no atraviesen problemas financieros podrán formar parte del registro.

Requisitos y condiciones para las obras sociales

Para integrarse a este sistema, las entidades deberán cumplir condiciones estrictas. Entre ellas, estar operativas dentro del Sistema Nacional del Seguro de Salud, estar inscriptas en el registro específico para monotributistas y demostrar una situación económica estable.

La Superintendencia también avanzará en el desarrollo de herramientas digitales para que este registro sea accesible, dinámico y fácil de consultar. La idea es que tanto usuarios como organismos puedan conocer en tiempo real qué opciones están disponibles.

Actualmente, hay 44 obras sociales habilitadas para brindar cobertura a monotributistas, siempre que operen en la zona donde reside el afiliado. Ese universo incluye entidades de distintos sectores y características, pero todas bajo las mismas reglas.

El desafío, sin embargo, va más allá de la organización. La discusión de fondo sigue siendo económica. Cómo sostener un sistema donde los costos crecen mucho más rápido que los aportes.

La nueva medida no resuelve ese desfasaje, pero intenta evitar un escenario más crítico: que miles de monotributistas queden, de un día para otro, sin acceso a la salud. En ese equilibrio frágil, el Gobierno apuesta a ganar tiempo y ordenar el terreno.