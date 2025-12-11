Mendoza es la provincia con las expensas más caras del país

Con un promedio de $262.061,21, las expensas de edificios en la provincia de Mendoza se ubicaron como las más caras del país, seguidas por las de la Ciudad de Buenos Aires ($236.576,10) y Neuquén ($201.407,62), según analizó un informe de la plataforma de pagos de expensas y sueldos on line, Octavo Piso, sobre una selección de 200.000 consorcios céntricos y estables, durante el mes de octubre, en 17 distritos del país.

El top 10 de las provincias con expensas más elevadas se completó con Entre Ríos ($190.339,30) Catamarca ($178.457,04), Buenos Aires ($165.049,26), Córdoba ($157.970,84), Misiones ($141.772,89) y Tucumán ($139.957,60)

En tanto, entre las 7 provincias con expensas más baratas del listado se posicionaron Jujuy ($137.200,38), Río Negro ($124.496,59), Chubut ($112.108,60), Santa Fe ($111.728,21), Chaco ($76.873,80), Salta ($56.702,45) y San Luis ($50.541,93).

Respecto al relevamiento anterior, que había sido realizado durante agosto, algunos de los cambios más importantes fueron que Neuquén pasó del 1º lugar al 3º, la Ciudad de Buenos Aires del 4º al 2º, y Mendoza del 2º al 1º.

Mientras que Catamarca, que en el ranking de agosto se había ubicado en el tercer lugar entre las más caras, en octubre fue desplazada al sexto puesto por debajo de Entre Ríos, que se mantuvo en la quinta posición.

En tanto, Chaco, Salta y San Luis volvieron a ubicarse entre las tres provincias que abonan las expensas más baratas de la Argentina.

Muestra y representatividad

Para elaborar esta lista de precios de expensas se tomaron en cuenta 17 jurisdicciones nacionales, donde Octavo Piso tiene presencia. La representatividad de cada zona varía significativamente, según la cantidad de usuarios analizados para arribar al promedio.

En ese sentido, el mayor cruzamiento de datos se dio en provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Río Negro, mientras que la cantidad de casos es ostensiblemente menor (y por eso se le asignó menor relevancia en el informe) en algunas provincias como Catamarca, San Luis y Salta.