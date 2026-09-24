Luego del acuerdo con EE.UU., Argentina negocia un tratado de libre comercio e inversiones con Emiratos Árabes

Tras el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico con EE.UU., el Gobierno anunció el inicio de las conversaciones para un nuevo acuerdo con Emiratos Árabes.

En el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el Gobierno argentino anunció formalmente el inicio de las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos para la firma de un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés). El anuncio se dio tras una reunión de trabajo entre el canciller argentino, Pablo Quirno, y el ministro de Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

A través de un comunicado conjunto, ambas naciones ratificaron la vocación de profundizar el comercio bilateral y abrir nuevas oportunidades de mercado para bienes y servicios estratégicos. El entendimiento busca establecer un marco legal previsible que fomente la llegada de capitales en áreas clave como minería, minerales estratégicos, energía, agroindustria, tecnología espacial, turismo, infraestructura y desarrollo urbano.

pic.twitter.com/9E08clHj9c — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) September 24, 2026 La iniciativa se suma a las gestiones iniciadas en julio pasado, cuando Al Zeyoudi encabezó en Buenos Aires una misión comercial durante las jornadas UAE Trade Days, en las que mantuvo encuentros con autoridades del Gabinete nacional y representantes del sector privado de ambos países.

X/@pabloquirno Sinergia con el financiamiento de Estados Unidos para infraestructura El avance en las conversaciones con Abu Dabi se produce en forma simultánea al lanzamiento del denominado Corredor Andes-Atlántico, un programa geopolítico y financiero alcanzado con los Estados Unidos que contempla inversiones de hasta USD 7.000 millones para el desarrollo de obras de infraestructura, energía y minerales críticos en territorio nacional.