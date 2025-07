Los mercados en alerta: ¿por qué el dólar se disparó y las acciones argentinas brillaron en julio?

Burgueño describió el escenario actual como una "guerra" entre las autoridades económicas y los inversores: "El campo de batalla son los mercados. Compra y venta, las pantallas de los operadores". Señaló que, tras la decisión oficial de no convalidar una suba de tasas, " muchos miles de pesos se fueron al dólar . Y el dólar se picó. Más caro que el Blue (...). Esto te demuestra que no es un precio de equilibrio".

El economista advirtió sobre maniobras especulativas: "Muchas manos grandes (...) comprando de a lotes de 20 millones de dólares. Y no 21 y no 19, 20 (...). Me parece que se pusieron de acuerdo para comprar y subir el precio". Aunque anticipó una posible reacción oficial: "Yo creo que [el Gobierno] lo va a hacer hoy o mañana".