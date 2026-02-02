Los bonos en dólares operan mixtos y el Merval comienza el mes a la baja

Tras cerrar enero con números positivos, con suba de bonos y baja del riesgo país, el mercado argentino encara la primera rueda de febrero con menos impulso. La city seguirá de cerca el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), que ya compró más de US$1.150 millones en el MULC.

La deuda soberana en dólares opera con bajas generalizadas en Wall Street , empujada por el Bonar 2041 (-0,7%). En tanto, los bonos bajo legislación local alternan subas y bajas.

El riesgo país se ubica en 496 puntos básicos, luego de retroceder un 13% en enero.

En la plaza local, el Merval retrocede 0,9% en pesos en la primera rueda de febrero. En enero, el índice accionario ganó 4,8% en pesos y 6,7% medido en dólares.

En tanto, las acciones del panel líder operan con mayorías en baja, traccionadas por Edenor (-2,4%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven en la misma tónica. Los ADRs que lideran las caídas son: IRSA (+5,52%), Grupo Financiero Galicia (+3,83%), YPF (+2,97%) y Grupo Supervielle (+1,72%). En la vereda opuesta se destacan Edenor (+1,9%) y Loma Negra (+1,04%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.470 en la pizarra del Banco Nación.