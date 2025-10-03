Los bonos argentinos operan con subas en Wall Street pero los ADR cotizan mixtos

En una jornada financiera marcada por la expectativa del viaje del ministro de Economía, Luis Caputo , a Estados Unidos para avanzar en las negociaciones de un swap con el Tesoro de EE.UU , los bonos operan con subas generalizadas en Wall Street pero las acciones cotizan mixtas.

Tras abrir con caidas, los bonos argentinos bajo legislación extranjera revierten bajas y cotizan con subas de hasta un 4,7%, como el caso del Global 2038. Mientras que el Bonar 2035 sube 4,4%.

En tanto, el riesgo país se ubica en los 1.264 puntos básicos. De esta manera, el índice que elabora el JP Morgan acumula una suba de 231 unidades en la semana.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran cotizaiones dispares en la rueda de este viernes. Los ADRs de Mercado Libre (-2,5%) y BBVA (-1,5%) traccionan hacia abajo. En tanto, Ternium trepa 2,9% y bioceres sube 2,2%.

Mientras que en la plaza local, el Merval cotiza un 1,1% abajo respecto al cierre del jueves.

Las acciones del panel líder abren en su mayoría con caídas, tracciondas a la baja por BBVA (-2,2%), Telecom (-1,7%) y Central Puerto (-1,7%). En tanto, Transportadora Gas del Norte sube 2,4%.

Los bonos locales se pintan de verde, impulsados por el Bonar 2035 que sube 3,7%.

La cotización de los dólares

Por su parte, el mercado cambiario comienza la jornada bursátil de este viernes con tranquilidad. El dólar mayorista no presenta movimiento en la apertura y cotiza a $ 1.425, valor del cierre del jueves. El minorista opera a $ 1.450, mientras que el MEP se vende a $ 1.500,2. El blue baja hsata los $ 1.440.