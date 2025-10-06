Los bonos argentinos cotizan con subas en Wall Street y las acciones caen hasta 2,4%

En una jornada financiera marcada por la expectativa de que se conozcan los detalles del rescate financiero por parte del Tesoro de Estados Unidos, los bonos argentinos en Wall Street cotizan con subas de hasta un 2,4%. De esta manera, algunos títulos extienden el optimismo con el que cerraron la semana pasada.

Impulsados por el Global 2029, que cotiza con un alza de 2,4%, la deuda soberana bajo legislación extranjera continúa expectante, mientras se avanzan en las negociaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent. Luego siguieron el Bonar 2029 (+1,9%) y el Global 2046 (+0,7%), en una pizarra que registra pequeñas caídas en los Globales 2035 y 2038 del 0,4%. En la previa, en el premarket, la deuda argentina operaba con incrementos de hasta el 1% en Nueva York.

En tanto, los bonos que se negocian bajo la legislación local, muestran subas más modestas de hasta 1%, en el caso del título que vence en cinco años.

El riesgo país se ubica en los 1.080 puntos básicos. Así, el índice que elabora el JP Morgan cae 85 unidades respecto del viernes.

En la plaza local el S&P Merval opera con una caida del 0,1%. En en el panel líder, la mayoría de los papeles cotizan en rojo: Aluar se hunde 3,3% al igual que Cablevisión, seguido de Edenor (-2,4%) y Supervielle (-2%).

En tanto, las acciones que cotizan en Wall Street cotizan con mayorías en baja en la jornada bursátil. Los ADRS de BBVA (-2,4%) y Edenor (-2,1%) registran las principales caídas. Al alza operan los papales de Bioceres (+5,2%) y Ternium (1,6%).

El dólar mayorista abre con suba

En el mercado cambiario, el dólar mayorista abrió la rueda con una suba de del 0,4% y cotiza a $ 1.430. El techo de la banda actualmente se ubica en los $ 1.483,6. Mientras que el minorista opera sin modificaciones y mantiene el mismo valor desde el miércoles de la semana pasada a $ 1.450. El dólar blue cotiza a $ 1.445, una suba de $ 1.

Por el lado de los tipos de cambio financieros, el MEP cotiza con una suba del 0,1% y se vende a $ 1.500,7. En tanto, el CCL opera a $ 1.529,1, un incremento diario del 0,2%.