Los argentinos agrandan el colchón: subió la cantidad de dólares fuera del sistema

Mientras el Gobierno apuesta a que los ahorristas inyecten al sistema los dólares del "colchón", los argentinos incrementaron la salida de divisas fuera del sistema. Lo que denota la preferencia en el comportamiento del ahorro en la Argentina por la compra de dólar billete y el resguardo fuera del sistema bancario.

Los dólares que los argentinos atesoraron fuera del sistema financiero alcanzó los US$254.898 millones en el cuarto trimestre del 2025 , según el último informe de la Balanza de Pagos publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Al tercer trimestre del año pasado, el guarismo llegaba a US$251.210 millones, lo que indica que en el último tramo del año se incrementó US$3.688 millones más. Respecto a diciembre de 2024, la cifra mostró un crecimiento de US$11.579 millones.

Esta sitaución se da tras la aprobación del Gobierno y reglamentación de la denominada "Ley de Inocencia Fiscal", con el cual el poder Ejecutivo, mediante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) busca que las personasn vuelquen el "canuto" dentro de la economía formal.

El Gobierno apuesta por el uso de los dólares del colchón El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a insistir a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYCs) que elaboren productos en dólares que permitan a las personas invertir sus ahorros que tienen fuera del sistema.