Los 5 riesgos para hacer negocios en Argentina en 2026, según una importante consultora

A nivel global, los principales riesgos giran entorno a la geopolítica y la tecnología. En Argentina cobra mayor protagonismo una posible recesión económica.

A diferencia del mundo, donde los principales riesgos giran entorno a la geopolítica y la tecnología, en Argentina los desafíos más importantes para hacer negocios apuntan a la recesión económica, el empleo y la cuestión social ligada alrededor.

De acuerdo a la consultora de riesgo Marsh, los peligros para el país para este 2026 son: 1-Servicios públicos y protección social insuficientes, 2- Falta de oportunidades o desempleo, 3- Recesión económica, 4- Desigualdad y 5- Polarización social.

Por otro lado, la consultora de riesgo estima que el PBI del país crecerá este año 2,7%, y una inflación promedio anual del 28%. A su vez, para fin de año el dólar se ubicaría en $1.538.

Los principales drivers que empujarán la actividad económica serán en los sectores de oil and gas, minería y agro. En tanto, advierten que la inudustria sufrirá un poco más y la construcción tendrá un crecimiento moderado.

En esa encrucijada se enmarca uno de los principales desafíos: la creación de empleo débil, cómo se llevará a cabo el cambio estructural en el mercado laboral que afeta a los consumidores. De qué manera los sectores extractivistas exportadores puedan absorver el empleo proveniente de la industria manufacturera.