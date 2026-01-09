Los $1.000 chilenos ya cuestan hasta $1.700: el número que explica el verano caro en Chile

El valor de referencia de los $1.000 pesos chilenos vuelve a mostrar con claridad cuánto cambió el escenario entre el verano pasado y el actual para los mendocinos y argentinos que cruzan la cordillera. La comparación entre enero de 2025 y enero de 2026 deja en evidencia un encarecimiento sostenido que se fue construyendo a lo largo de todo 2025 y que terminó de consolidarse en el arranque del nuevo año, con un peso chileno firme y un tipo de cambio cada vez más desfavorable del lado argentino.

En enero de 2025, cubrir $1.000 CLP demandaba poco más de $1.000 argentinos, en un contexto de virtual paridad cambiaria que hacía mucho más accesibles los gastos cotidianos en Chile. Ese equilibrio comenzó a romperse durante los primeros meses del año pasado: hacia el primer trimestre, los $1.000 CLP ya superaban los $1.100 ARS; a mitad de 2025 se ubicaban cerca de los $1.250 ARS; en agosto avanzaron hacia la zona de los $1.350 ARS y, durante septiembre y octubre, alcanzaron picos cercanos a los $1.550 ARS. El cierre de 2025 confirmó esa tendencia, con valores que se movieron entre $1.640 y $1.700 ARS, uno de los niveles más altos del año.

Lejos de revertirse, ese punto de llegada se consolidó en el inicio de enero de 2026. Con el dólar en Chile operando en torno a los $895 CLP, luego de conocerse un dato de inflación mejor a lo esperado, el peso chileno volvió a mostrar fortaleza. Al cruzar ese valor con las distintas cotizaciones vigentes del dólar en Argentina y Mendoza, los $1.000 CLP equivalen hoy a un rango de entre $1.660 y $1.705 ARS, según se tome como referencia el dólar oficial, el blue, el MEP o el contado con liquidación, y superan los $2.150 ARS si se considera el dólar tarjeta.

Chile y un salto cambiario que se consolida La comparación interanual es contundente. En apenas doce meses, el costo en pesos argentinos de los $1.000 CLP aumentó entre 60% y 65%, un salto explicado casi exclusivamente por el efecto del tipo de cambio, sin necesidad de que Chile registre fuertes aumentos de precios internos. En otras palabras, aun con una inflación contenida y un dólar local más bajo, el peso chileno se fortaleció y terminó encareciendo los consumos para los argentinos.

A este proceso se sumó un factor político-económico clave hacia el cierre del año pasado. Tras las elecciones presidenciales de diciembre en Chile y el triunfo de José Antonio Kast, el mercado cambiario chileno mostró mayor estabilidad y una tendencia a la baja en el precio del dólar. Un dólar más barato en Chile implica, automáticamente, un peso trasandino más fuerte, una combinación que puede ser positiva para la economía local, pero que juega en contra de los mendocinos y turistas argentinos al momento de viajar.