Bioceres se presentó en convocatoria de acreedores por una deuda cercana a los US$ 39 millones

La firma de biotecnología agropecuaria Bioceres S.A., fundada en 2001 por productores de Rosario, se presentó en convocatoria de acreedores ante la profunda crisis financiera que atraviesa. El monto de la deuda que la empresa no pudo afrontar ronda los US$ 39 millones, según pudo reconstruirse a partir de información del mercado y presentaciones oficiales.

La situación de Bioceres S.A. se agravó luego de haber caído en default en julio de 2025, cuando no logró cumplir en tiempo y forma con una serie de pagarés bursátiles por más de US$ 5 millones. Desde entonces, el pasivo continuó creciendo hasta acercarse a los números actuales, lo que derivó en la decisión de iniciar el proceso concursal.

La empresa informó formalmente esta situación ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos. Según la comunicación enviada al organismo regulador, el 16 de diciembre de 2025 el Consejo de Administración de Bioceres S.A. aprobó el inicio del concurso de acreedores voluntario y encomendó a la gerencia la designación de un síndico para supervisar el proceso. En esa presentación también se detalló que la compañía enfrenta compromisos por alrededor de US$ 36 millones, a los que se suman pasivos adicionales vinculados a Bioceres LLC.

Uno de los factores que explican la crisis es la fuerte caída en la cotización de Bioceres Crop Solutions (Biox), la compañía del grupo que cotiza en el Nasdaq, aunque está registrada en las Islas Caimán. A mediados de 2025, el grupo llevó adelante una reestructuración societaria que modificó de manera significativa su esquema interno: Bioceres S.A. quedó como una "sociedad residual", separada del núcleo operativo del negocio y con su propia estructura de deuda, mientras que el control del grupo pasó a manos de Moolec.

Desde Biox señalaron que, si bien aún mantienen una participación minoritaria en Bioceres S.A., la delicada situación financiera de esta última no tendría impacto sobre la empresa que cotiza en Estados Unidos ni sobre su controlada Rizobacter, una de las unidades más relevantes del grupo en el segmento de insumos biológicos.