Loma Negra vuelve a manos argentinas después de 21 años

Loma Negra vuelve a manos argentinas luego de 21 años. Tras varios meses de negociaciones, la cementera más grande del país se reestructurará y pasará a ser presidida por Marcelo Mindlin , del grupo inversor Latcem LLC.

De acuerdo a los datos oficiales, la operación se concretó luego de que se reestructurara una deuda cercana a los US$ 1.500 millones que afectaba a InterCement, holding brasileño que controla Loma Negra. En ese marco, el proceso -que fue aprobado por la justicia de San Pablo- fue clave para estabilizar financieramente al grupo con un nuevo esquema que incluye un cupón del 6,75% y sin vencimientos en los próximos cinco años. Además, los nuevos accionistas realizaron un aporte de capital de US$ 110 millones para mejorar el funcionamiento de la empresa .

Cabe destacar que, más allá de las dificultades del holding brasileño, en Argentina Loma Negra se mantuvo en buena posición económica, sin perder mercado, logrando de tal forma consolidar su liderazgo con una participación de mercado del 45% y una capacidad de producción de más de 10 millones de toneladas anuales.

De acuerdo a la carta enviada por Loma Negra a la Comisión Nacional de Valores (CNV), sus principales accionistas serán Latcem LLC (38,7%), Redwood Capital Management (26,7%) y Moneda Patria Investments (24%).

El nuevo directorio de la compañía estará encabezado por Marcelo Mindlin como presidente de InterCement y de Loma Negra. Además, Sergio Faifman fue ratificado como CEO de ambas empresas.

Loma Negra, la mayor cementera nacional, vuelve a ser controlada por argentinos

Loma Negra nació en la provincia de Buenos Aires en 1926, creada por la familia Fortabat. Con el correr de los años, la compañía se transformó en una de las más reconocidas del país, hasta que en 2005 fue vendida a InterCement, importante holding brasileño.

Tras una fuerte crisis financiera que golpeó a InterCement, que llegó a acumular deudas superiores a US$2.000 millones, entre finales de 2024 e inicios de 2025 se inició un proceso judicial para recuperar la compañía.

Con la decisión de la justicia de San Pablo de habilitar la reestructuración de la deuda, y luego de varios meses de negociaciones, Loma Negra comienza una nueva etapa tras el ingreso de un grupo inversor encabezado por el empresario argentino que tomó el mando de InterCement.